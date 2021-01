S.D. Huesca-Real Betis: horario y dónde ver y escuchar el partido

El frío será el factor que marque el devenir del ecuentro que esta noche enfrenta al peor equipo de toda la categoría, el Huesca, ya a un Betis que, de una vez por todas quiere encadenar un par de resultados positivos para conocer si de verdad hay alguna opción de engancharse a la pelea por los puestos altos de la tabla. Se espera que a la hora del choque el temporal haga que la temperatura pueda rondar los -5Cº, lo que unido a las dificultades para montar un plan de viaje adecuado hizo ayer a Pellegrini mostrar su disconformidad con la disputa del enfrentamiento: "Me parece arriesgado cómo viajar y el estado del campo. Me parece irresponsable exigir jugar si no se dan condiciones atmosféricas normales. Tenemos que estar disponibles a la decisión de LaLiga", señalaba.

En lo estrictamente deportivo, el chileno casi que dio por hecha la titularidad de Paul en el centro del campo ante la baja por sanción de Guido Rodríguez. La presencia de Canales y de un recuperado Álex Moreno son las principales novedades en la lista de convocados.

Por su parte, en el equipo local Michel se la juega tras encadenar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y pierde por coronavirus al guardameta Andrés Fernández.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido de Liga entre el Huesca y el Betis de la jornada 18 en Primera división se disputa este lunes 11 de enero en el estadio El Alcoraz a las 21.00 horas peninsular española, y se podrá ver por televisión en directo a través de GOL. También lo podrás escuchar en el Tiempo de Juego Local de la Cadena Cope Más Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace que te dejamos por aquí.