Horario y dónde ver y escuchar el Real Betis-Deportivo Alavés

Dos partidos para convencer a Pellegrini. Eso es lo que tienen por delante los jugadores del Bertis que, a pesar de no jugarse nada en el choque, sí que pueden ser jueces del descenso de categoría de dos equipos como el Leganés y el Mallorca. Para el rival, el Alavés, está la vida y la supervivencia en la máxima categoría en juego, or lo que no hay lugar para medias tintas y lo pondrá todo en el campo.

GUARDADO, LA ÚNICA BAJA DE ALEXIS

En lo estrictamente deportivo, Alexis Trujillo no podrá contar con el mejicano Andrés Guardado, con una rotura fibrilar, mientras que el resto de la plantilla está a disposición del entrenador verdiblanco.

Por su parte, López Muñiz pierde a Martín Aguirregabiria y a Ximo Navarro, pero recupera a Aleix Vidal y al ex bético Rafa Navarro. La baja más sentida es la del guardameta Fernando Pacheco, un fijo en todos los partidos que volverá a ser suplido por Roberto.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Betis y Alavés, de la jornada 37 de LaLiga Santander, se disputará este jueves 16 de julio de 2020 desde las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín. Se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga 6, de la plataforma de pago Movistar+, y en la OTT Mitele Plus. Además, lo podrás escuchar en nuestras apps de Tiempo de Juego y Cope, en el 105.8 FM de Cope Más Sevilla o en este enlace que te dejamos aquí.