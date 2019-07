Guardado muy cerca de renovar

Andrés Guardado se ha incorporado antes a la pretemporada verdiblanca, acortando sus vacaciones, para estar en la mini gira que está realizando el Betis en su país. El capitán de México y el segundo capitán del equipo está muy cerca de renovar con el conjunto de las trece barras.

Se está cocinando a fuego lento su renovación, ya que tanto el club verdiblanco como la agencia de representación del jugador dirigida por Mario Ordiales han ofrecido su oferta de renovación, pero se confía en que se llegue a un entendimiento pronto entre el Betis y Guardado para su continuidad, ya que va por buen camino. Su vinculación sería de una temporada más con opción a otra más, hasta el 30 de junio de 2022.

El propio jugador tras el primer amistoso disputado afirmó que "está más cerca una renovación con el Betis que salir. Después uno nunca sabe, pero estoy muy agradecido al Betis y valoro que me quieran renovar. El simple hecho que me lo ofrezcan, con 32 años, psra mí es un orgullo y me gana quererme quedar".

Rubi al ser preguntado por la renovación del capitán de la selección mexican tras el partido contra el Querétaro, que disputó treinta minutos, se mostraba optimista: "Sin lugar a dudas, no voy a descubrir yo a Andrés Guardado, son cosas que están manejando sus agentes con el club y cob el jugador. Creo que va por buen camino, nuestra intención es que esté con nosotros. No solo por lo que aporta como futbolista, sino por lo que aporta a nivel humano, a nivel de empujar al grupo, tiene muchos valores y espero que esté mucho tiempo con nosotros".

El entrenador del Betis también quiso hablar de otro mexicano, en este caso de Diego Lainez, que disputó la primera parte: "Tienen que estar tranquilos en México, que Diego Lainez va a ser un gran futbolista seguro. Si va a ser en seis meses, en un año o en dos, pero que lo va a acabar siendo segurísimo. Requiere tiempo, no es fácil, pero él está trabajando bien, está intentando mejorar como futbolista y estoy seguro que este año va a tener minutos, no tengo ninguna duda en su aportación al equipo".