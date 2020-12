Granada C.F.-Real Betis: Este Betis no se enfada

Siempre lo superan en intensidad, en coraje, en ganas y también en fútbol. Los de Pellegrini son incapaces de revolverse ante las adversidades. No son capaces de enfadarse en un partido y, por eso, cualquier contratiempo en un partido se convierte en un obstáculo imposible de salvar. No hay recursos o, mejor dicho, el entrenador no sabe gestionar los que tiene a su disposición y además hoy ha traspasado la responsabilidad a los jugadores. La progresión de puntos a estas alturas para final de temporada es de 38 puntos. El Betis es el peor equipo en cuanto a puntos de todo el año 2020 (34 puntos y 18 derrotas)... Lo dicho, la mediocridad comienza a ser el peor de los problemas. ojito a los puestos de descenso. Esto y mucho más, en esta videcocrónica.

FICHA TÉCNICA:

Granada CF (2): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Neva; Luis Milla (Yan Eteki, minuto 78), Yangel Herrera, Gonalons, Darwin Machis (Kenedy. Minuto 61); Luis Suárez (Jorge Molina, minuto 78) y Soldado (Antonio Puertas, minuto 56).

Real Betis (0): Joel Robles; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez (Tello, minuto 46), William Carvalho (Mandi, minuto 92), Aitor Ruibal (Juanmi, minuto 46), Rodri (Loren, minuto 63); Fekir y Sanabria (Borja Iglesias, minuto 63).

Goles: 1-0, minuto 13: Soldado. 2-0, minuto 19: Soldado.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Expulsó a Toni Doblas. Amarillas para Yangel Herrera, Guido Rodríguez, Roberto Soldado, Gonalons, William Carvalho, Emerson y Fekir.