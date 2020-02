Getafe-Sevilla (0-3): Así se zanjan las crisis

El Sevilla mostró su mejor versión en el Coliseum. Partido basado en la defensa, no ha recibido ocasiones, se ha mostrado sólido y ha tenido varias ocasiones de gol. No se conformó con el primer gol y salió en la segunda a apuntillar el partido. Sobre todo, no dio el paso atrás que solía dar el equipo en segundas partes con el resultado a favor. Todo provocado por esa velocidad en las transiciones, la presión tras pérdida y la acumulación de jugadores en ataque. El error en forma de resbalón de Etebo ayudó a la recuperación de Reguilón en el primer gol. Gran balón para que Ocampos sólo tuviese que empujar la pelota al fondo de la portería. Tras una primera parte equilibrada, pero donde el Sevilla no recibió ocasiones y sí tuvo una clara de Fernando, el equipo de Nervión entró con problemas a la segunda mitad por la lesión de Vaclik, que tuvo que ser sustituido por Bono. Veremos cómo está esa rodilla. Los delanteros del Getafe no estuvieron cómodos con de defensa de tres centrales que había preparado Lopetegui (Koundé-Gudelj-Diego Carlos). Además, los cambios fueron bastante acertados. Salió Sergi Gómez para colocar a Koundé de lateral y Navas de extremo. El segundo gol llegó tras una maravillosa jugada a balón parado. Sacó a pasear la pizarra el técnico vasco con un gran balón de Suso al segundo palo, tocado por De Jong y rematado por Fernando. El Sevilla era el señor del partido. Anulado Bordalás, el Getafe se topó con un muro llegado desde la capital de Andalucía.

Gran encuentro del Sevilla, en la que posiblemente sea la mejor versión de Julen Lopetegui al frente del banquillo sevillista. Como en la primera vuelta, defensa férrea, sin encajar ni conceder y fuerte en las jugadas a balón parado. Sin embargo, hoy introdujo un gran matiz: no fue conformista y buscó la excelencia con la goleada.

FICHA TÉCNICA

Getafe CF (0): David Soria, Damián, Djené, Chema, Olivera, Nyom (Kenedy, minuto 71), Maksimovic, Etebo (Arambarri, minuto 58), Cucurella, Jorge Molina y Deyverson (Ángel, minuto 46).

Sevilla FC (3): Vaclik (Bono, minuto 46), Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando (Óliver Torres, minuto 78), Gudelj, Joan Jordán, Suso (Sergi Gómez, minuto 71), De Jong y Ocampos.

Goles: 0-1, minuto 43: Ocampos. 0-2, minuto 67: Fernando. 0-3, minuto 74: Koundé.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Cucurella, Etebo, Nyon, Reguilón, Koundé, Jorge Molina, Djené, Maksimovic, Jesús Navas y Chema.