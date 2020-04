Escudero: "Queremos jugar, pero con plenas medidas de seguridad"

Para valorar el regreso del fútbol hay dos caminos. Puedes pedir lo imposible, como ha hecho Fali, jugador del Cádiz, que exige que Sanidad le ofrezca el cien por cien de seguridad y se lo firme en un documento. Su desconocimiento acerca de lo que estamos viviendo es absoluto. O puedes acudir a la cordura y responsabilidad, como ha hecho en Cope+Sevilla Sergio Escudero: “La seguridad es lo primero. Queremos jugar, pero para que vuelva la competición debe haber plenas medidas de seguridad y que no tengas miedo. Para nosotros, hay que tener la mayor seguridad posible para luego no contagiar a la familia. Sanidad debe tomarse en serio esos protocolos. Queremos volver a jugar. No me hace gracia entrenar en casa, pero con una seguridad”. Es evidente que nada se pondrá en marcha sin el permiso del Gobierno. Aquí puede escuchar el programa íntegro con la entrevista al lateral izquierdo.

PREFIERE EVITAR LAS CONCENTRACIONES

“Hay incertidumbre en todo lo que está pasando. Ni siquiera sabemos lo que hay, lo que se puede llegar a hacer. Hay un poco de miedo, en saber si les puede contagiar. Para eso está Sanidad. ¿Concentrarnos en un hotel? No sé cómo lo podrían manejar… En algunas ocasiones es algo que no valdría. Te vas tener que juntar con gente de hoteles y residencias. Yo prefiero venir a mi casa, asegurarme de que mi familia está bien antes que estar en un hotel y juntarme con gente que no conozco”, explicaba el sevillista, quien hablaba de la necesidad de tener un periodo previo de entrenamientos: "Antes debemos tener un período de adaptación. Si tienes dos semanas de trabajo y luego hay que jugar cada 72 horas, va a haber problemas de lesiones y bajas. Es fundamental tener un tiempo de adaptación para lo duro que se puede hacer la temporada”.

SI NO SE PUDIERA JUGAR...

"Todo futbolista quiere acabar la competición. Si llegamos a ese punto, llevamos 27 jornadas en las que por méritos propios estamos en tercera posición y se debería dejar la Liga como está”.