Emerson: "Es un orgullo ver al equipo así"

El Betis sigue viviendo en su particular realidad. La eliminación de la Copa del Rey, al parecer, no ha trastocado lo más mínimo el crédito de los jugadores en las posibilidades de su equipo. Pese a las dudas que el proyecto vuelve a despertar, son ya muchas las voces que han surgido desde dentro del vestuario para confirmar el crecimiento (¿virtual?) del equipo. El último en sumarse a este discurso ha sido Emerson: "Estamos creciendo mucho, para mí es un orgullo ver al equipo así. No son 11-12 jugadores, tenemos una plantilla muy buena en todos los sitios y eso es fundamental para todo el año. Tenemos jugadores importantísimos, a un nivel muy alto, si no estás fuerte te quitan el puesto. Hoy ves un partido del Betis y ves que es un equipo de verdad, antes no era así. Cuando defendemos todos con compromiso es difícil que te metan un gol».

Lo dicho, la eliminación copera se ha asumido con naturalidad: "En el partido contra el Athletic fuimos muy superiores, pero el fútbol te relajas un minuto un balón y cambia el partido. Pero para mí es importante la marcha del equipo. Contra el Barcelona jugamos un partido importante, tienen a Messi que te cambia un encuentro pero lo importante es que vamos mejorando como equipo”.

La lucha por Europa

El domingo se enfrentará al Villarreal, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión a la hora de posicionarse en la pelea por los puestos europeos. La temporada del Betis pasa por pelear de verdad por colarse en Europa: "Es un partidazo, sabemos lo difícil que es jugar contra ellos. Nosotros tenemos en la cabeza que es un parido clave para nosotros, tenemos que estar concentrados en todos los balones, porque en una jugada te pueden hacer daño».

Su evolución

"Tengo personas que trabajan conmigo que me dicen en lo que mejoro o no. Siempre quiero estar ahí arriba y para eso debes trabajar mucho. Jugamos basados en números, el año pasado empecé con números mejores y ahora vamos buscando ir creciendo. Lo que más me dicen es que debo mejorar en defensa, en ataque voy muy bien".