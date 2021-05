S.D. Eibar-Real Betis (1-1): No mereció nada más

Otro empate. Es un auténtico milagro que habiendo ganado un partido de los últimos ocho el Betis siga encaramado en puesto de acceso directo a Europa League. El equipo de Pellegrini ha perdido la capacidad de mantener resultados a favor contra los equipos de abajo de la tabla, adolece de jugadores con personalidad, con oficio, que sean capaces de parar un partido cuando haya que hacerlo, de agitarlo cuando sea necesario. De ahí el tremendo mérito de este entrenador que ha metido en el vestuario el espíritu competitivo, pero que no puede hacer más de lo que hace. Y eso que hoy se equivocó en los cambios, sobre todo en la posición de Rodri, y que no supo aleccionar a los suyos para recuperar el control del juego. No mereció más el betis ante el Eibar y, lo peor, es que la imagen de los segundos 45 minutos fue lamentable. Lo mejor, que depende de sí mismo. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

SD Eibar (1): Dmitrovic; Correa, Oliveira, Arbilla, Cote (Muto, minuto 78); Diop (Recio, minuto 46), Atienza, Bryan Gil (Kevin Rodrigues, minuto 71), Expósito; Sergi Enrich (Pedro León, minuto 92) y Kike García.

Real Betis (1): Claudio Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Andrés Guardado; Lainez (Aitor Ruibal, minuto 64), Fekir (Canales, minuto 78), Tello (Rodri, minuto 71); y Borja Iglesias (Loren, minuto 71).

Goles: 0-1, minuto 3: Andrés Guardado. 1-1, minuto 83: Sergi Enrich.

Árbitro: Díaz de Mera, castellano-manchego. Amarillas para Diop, Oliveira, Correa y Emerson.