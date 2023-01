Del Nido: "Llegaría a un acuerdo con Castro en diez minutos"

José María Del Nido sigue dando pasos firmes para recuperar la presidencia, una vez que en la pasada Junta de Accionistas quedó demostrada la corriente en contra de la actual gestión de Pepe Castro.

El expresidente, en una entrevista concecida a COPE Más Sevilla, ha descubierto su plan para recuperar el máximo cargo dentro de la entidad. Y aporta un dato novedoso: propone un acuerdo antes de que los juzgados entren en acción: "Ahora mismo me centro en tres vertientes. En la deportiva, todos con el Sevilla FC. Está la vertiente judicial, trataremos de recuperar el control desde los juzgados, ya que los accionistas nos dieron la aprobación en la Junta, aunque no se me dejó votar. La tercera es la vía del diálogo; llegaría a un acuerdo con Pepe Castro en diez minutos. Él sabe que necesitamos un consejo que represente a todos los capitales de la entidad y no habría más problemas. Además, los actuales gestores saben que están ilegitimamente ostentando sus cargos. Él ahora mismo es una marioneta en manos de otros".

"Tiendo la mano a los actuales gestores, que nos dejemos de pantomimas, representando un poder que no tienen, deben dar un paso al lado y permitir a los que queremos estar al frente y aprovechar los 20 días que quedan de enero para reforzar el plantel y darle la vuelta a la entidad como un calcetín", relata Del Nido, consciente de que son pocos los que apoyan ya al actual presidente: "Me quedo con el Pepe Castro vicepresidente, no con el Pepe Castro presidente de los últimos años. Ojalá no tengamos que seguir la vía judicial. Yo tengo la fuerza y el saber para llevar al Sevilla a logros insospechados".

La posibilidad de llegar a un acuerdo y cederse los trastos parece, ahora mismo, inviable. No obstante, los otros grandes paquetes de acciones, las familias Carrión y Alés, no verían con malos ojos esta opción en un momento determinado. Tienen mucho dinero en juego y no les interesa ponerse de espaldas a Del Nido, quien antes o después va a recuperar el puesto.

"Si en 8-10 días no llegamos a un acuerdo iremos a los juzgados y en 3-4 meses seré presidente del Sevilla FC al cien por cien. espremos tener para esa fecha los 40 puntos conseguidos y estemos libre de cualquier tipo de batacazo".

Monchi

"Monchi es una pieza clave en el proyecto. Pero este Consejo de Administración le ha dado funciones que no le correspondían, que lo han desgastado y desviado de lo que realmente debe hacer...".

Los americanos y la venta del club

"He conseguido que se potencie el capital social sevillista con empresarios sevillanos y en cualquier caso sevillistas. Son empresarios que ya han salido y que han comprado muchos cientos de acciones. 777 Parnerts no tiene ahora la idea de vender su paquete. Trataremos de que aporten y colaboren, con los distintos equipos que tienen en el mundo. A lo mejor nos traen un patrocinador que nos permita tirar el estadio y hacer uno nuevo"

"Hay que destruir las estructuras de la sociedad para adecuarlas a los nuevos tiempos".