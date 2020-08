Catalán elude su responsabilidad como director deportivo

A pesar de haber sacado pecho cuando han venido fichajes de renombre como Fekir o Lo Celso, de haber presumido de atender durante el pasado verano a decenas de representantes y de proponer jugadores a la secretaría técnica de forma directa, tras el fracaso de esta temporada con la destitución de Serra Ferrer como antesala, el vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, se ha tirado del barco en marcha en una entrevista concedida a los compañeros de ABC. Lejos de asumir su responsabilidad ha señalado a Alexis y su secretaría técnica en este desastre, al mismo tiempo que el club ha nombrado al canario adjunto a la dirección deportiva. Ver para. Un despropósito en el que Serra, la prensa y las teorías conspiranoicas han vuelto a ser las protagonistas del discurso del dirigente verdiblanco. Todo por salvar el propio trasero.

"Me he sentido muy señalado y muy atacado por una parte muy importante de los medios, de la afición por supuesto, que recibe esos inputs, y he sido injustamente señalado. Yo creo que nosotros desde que estamos aquí lo hemos demostrado, aceptamos todas las críticas que haga falta y somos muy autocríticos, pero no aceptamos las mentiras, y las malintencionadas, tampoco. Y todo este año desde la salida de Lorenzo se quiso, digamos, apuntar que yo era la persona que había echado a Lorenzo del club para ser yo el director deportivo. Es absolutamente falso. Creo que la explicación de la salida de Lorenzo está más que dada y a las pruebas me remito de que el Betis necesitaba y necesita un director deportivo profesional. El Betis no es que lleve ahora un año sin director deportivo, sino que lleva tres años sin director deportivo profesional, porque Lorenzo Serra Ferrer no es un director deportivo profesional. Lorenzo Serra Ferrer fue un gran entrenador en el Betis, el director de cantera en el Barcelona, pero no ha sido director profesional en un club y la única vez que lo ha intentado ser o lo ha ejercido ha sido en el Mallorca con los resultados que se dieron. Entonces, ya lo explico y espero que sea por última vez, Lorenzo Serra Ferrer nos parecía una buena incorporación en el consejo como vicepresidente deportivo y esa es la mayor prueba de que yo no quiero eso. Era vicepresidente deportivo y queríamos que hubiera este tipo de persona y por eso yo precisamente fui a buscarle y nos pareció una buena incorporación como vicepresidente deportivo. Y una vez trabajando con él tenemos constancia de que las funciones de un director deportivo profesional no las sabe desempeñar. Y con él simplemente abrimos un diálogo constructivo sobre cómo tenemos que dar un paso adelante en el fichaje de un director deportivo profesional y que él se quedara en el consejo como vicepresidente deportivo. Lorenzo no se lo tomó bien pero no sólo no se lo tomó bien sino que decidió atacarme a mí, buscar ese ángulo contra mí y bueno a eso se sumaron muchos otros y llegaron a esa mentira para repetirla mil veces para convertirla en una verdad. E incluso ya llegaron a límites insospechados como por ejemplo el decir que mi hijo, mi propio hijo, trabajaba en el Betis en el área deportiva, que estaba en la secretaría técnica trabajando, que es el que decide sobre fichajes u opina sobre fichajes. Se ha dicho también que trabaja para una empresa que trabaja para el Betis… Es rotundamente falso todo una mentira, una calumnia. Es tan calumnioso que estamos ejerciendo medidas legales contra todos los que hayan dicho cosas de este tipo. A su pregunta, le digo que por supuesto que me siento atacado. También sé que el fútbol lleva esto, el cargo lo lleva. Sé que estoicamente en la temporada hay que mantener situación de calma, tranquilidad y centrarse en los partidos y por eso durante todo el año no he querido entrar en eso y he recibido esos golpes. Todo es manifiestamente falso y aprovecho esta ocasión para decírselo a los béticos", señaló en un fragmento d ela entrevista.

PELLEGRINI Y SU FICHAJE

"Alexis ha llevado este proceso y con una persona importante como Tino Luis Cabrera, a quien le quiero agradecer el gran trabajo hecho con el equipo de análisis. De todo ese proceso sale Pellegrini como una recomendación clara del área deportiva como el entrenador para dar mejor resultados en el club por personalidad, plantilla y situación. Vemos que es factible y tras primeros contactos, Alexis es el que valida la parte deportiva y el que expone al nuevo entrenador el proyecto deportivo del club y Ángel (Haro) y yo nos reunimos con él en Marbella y lo que hacemos realmente es explicarle el proyecto del club y dónde venimos, hacia dónde queremos ir y comprobar que él al final apuesta por este proyecto, está convencido de venir, con ganas, ilusión y fuerza, algo que quedó claro en el primer contacto. Y después las negociaciones las llevó Federico Martínez Feria y su agente. Es el proceso que hemos hecho este año. Estamos muy contentos de poder tener a Pellegrini" explicaba Catalán.