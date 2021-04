Castro: "No podemos destruir la pasión y el mérito deportivo"

Javier Tebas, presidente la Liga, ha aparecido hoy públicamente acompañado de varios presidentes de la competición española para criticar la amenaza que ha supuesto la organización de la Superliga. Esa esa rueda de prensa ha estado el presidente José Castro, quien ha criticado con dureza la filosofía de la competición que ha querido lanzar Florentino Pérez: "El fútbol es de todos, sobre todo de los aficionados que lo amamos y que llega a todos los rincones del planeta. Todos tienen la oportunidad de mejorar y así debe seguir. No podemos destruir rivalidades ni la pasión de los aficionados por sus colores. El Sevilla lleva a gala su sevillanía y estamos orgullosos de llevar el nombre de nuestra ciudad por toda Europa, algo que llevamos haciendo en el siglo XXI de manera constante. Nuestro buen hacer para la ciudad, somos embajadores del Sevilla en Europa y queremos seguir siéndolo. Nuestro lema, "nunca te rindas", no encaja en una competición cerrada donde nos tengan que invitar. El poderoso Sevilla de hoy se se ha ganado su prestigio en el campo gracias a su buena gestión deportiva y económica y entendemos que así debe seguir".

José Castro: "El esfuerzo hay que premiarlo y todos tienen que tener el mismo derecho".

El club no fue invitado

"El Sevilla FC no ha sido invitado a la Superliga, pero en todo caso nos gusta ganarnos nuestro estatus en los terrenos de juego", confesó el presidente sevillista, quien insistió en atizar con dureza la filosofía de los ricos de mantenerse siempre en el poder y cerrar cualquier opción de crecimiento: "Todos los clubes tienen derecho a conseguir hitos deportivos. Para ello tienen que poder estar, no puede ser que por decreto haya una serie de equipos. El esfuerzo hay que premiarlo y todos los equipos tienen que tener el mismo derecho. Es una cuestión de trabajar y de tener acierto y gestión. En el sistema actual se puede hacer. Nosotros llevamos muchos años ganando UEFA Europa Leagues, consiguiendo clasificaciones para jugar Liga de Campeones, etc. Todo eso es a base de trabajo y esfuerzo. En el campo es donde hay que hacerse acreedor de poder conseguir esos objetivos".