Castro: "Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más"

Todo el foco de atención sigue centrado en la figura de Julen Lopetegui. Las victorias son capaces de darle un barniz agradable a la situación más complicada, pero la realidad persiste por detrás. El triunfo en Barcelona frenó el descalabro total del equipo, pero no eliminará en seco las especulaciones sobre el futuro del actual técnico. No sería normal que después de llevar meses cuestionando su labor desde dentro del club, una simple victoria acabe con las críticas. Monchi tiene la intención de respaldar al técnico todo lo que la realidad y los resultados le permitan, pero Lopetegui sigue caminando por el precipicio. Ya veremos…

José Castro, nada más pisar tierras danesas, era cuestionado por la situación. Así salía al paso: “Hemos tenido un calendario exigente y con un inicio malo y duro. Hay que sobreponerse. Estoy confiado de que vamos a estar donde nos corresponde. Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más. Cada uno dirá después lo que quiera. Lopetegui es el entrenador del Sevilla. Tenemos que abstraernos de cualquier situación que no sea ir partido a partido. Vamos a intentar darle la vuelta a la situación, la plantilla está con el entrenador". En los próximos dos partidos se revisará, de nuevo, la decisión acerca del técnico.

Mientras tanto, el presidente mandaba un mensaje optimista: “Hay jugadores que han venido más tarde, no están en plena forma, pero llegará el buen momento y seguro que vamos a pelear por todo. Optimista hay que ser siempre.Tenemos la cuarta plantilla a nivel económico más alta de España. No hemos empezado bien. A lo mejor hay que esperar a que los elementos se sincronicen".

??? José Castro: "Confiamos en el cambio de dinámica y en ir cada vez a más". #UCL#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 13, 2022









Enfado con los árbitros

“Nos pitan un penaltito con Osasuna y después no hemos tenido claridad de ideas. No hemos empezado bien, eso es una realidad. Confiamos plenamente en ello. El otro día me enfadé igual o aún más. Traía un cabreo enorme. Porque el árbitro mete de nuevo al Espanyol en el partido. Yo ya no sé cómo decir que haya un criterio arbitral. Penaltito de Pamplona y penaltito de Espanyol”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado