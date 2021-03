Castro: "Jugar la Champions varios años seguidos nos hará crecer"

El Sevilla está a un paso de firmar, de nuevo, una clasificación para disputar la Liga de Campeones. Sin duda, sería una fomra de rematar espléndidamente una temporada que ha dado para muchas aventuras. El presidente, José Castro, reconocía en los medios del club que la zona Champions debe convertirse en un lugar habitual para el Sevilla: "Nosotros queremos estar en la máxima competición europea y así lo hemos decicido como objetivo, que como campamento base tengamos la Champions, estar ahí en esa franja. Jugar cinco temporadas la Champions nos hará crecer de una forma espectacular y quizás mirar objetivos más importantes, por lo que tiene mucha importancia en lo económico, también en lo deportivo por supuesto ya que la repercusión de la plantilla es mucho mayor y porque sin duda estar en Champions es estar en la competición más importante no de Europa, sino del mundo, es estar entre los elegidos, entre los grandes… eso en un club que tiene las posibilidades económicas que tenemos nosotros, lo que yo denomino siempre hacer mucho más con menos".



Nadar en tiempos de pandemia

"El Sevilla sale reforzado porque primero hay un proyecto desde hace bastante tiempo del cual no nos vamos a salir, pero la realidad es que si algo tenemos nosotros es que somos muy ambiciosos y si tenemos un proyecto previamente estudiado, planteado y muy trabajado es difícil que esos cimientos puestos vayan a cambiar por cualquier circunstancia que vaya a ocurrir. Es verdad que no hemos contado con nuestro público, que no hemos tenido los ingresos de nuestros aficionados y toda esa economía que lleva el transcurso de los partidos, pero teníamos claro nuestro camino y con esas largas horas en casa hemos trabajado para que de alguna forma, ese tramo de eficacia sobre los proyectos y sobre los problemas que planteaba la pandemia fueran lo menos doloroso posible. Si a eso le acompañamos el impulso de la entidad y de la plantilla para conseguir el objetivo que creíamos en LaLiga y siendo capaces de ganar un título europeo a equipos que hasta cuadriplicaban el presupuesto, hablamos de que dentro de lo malo ha sido un año en el que nos queda esa alegría de endulzar deportivamente a los que lo han pasado mal, pero sobre todo a los sevillistas que se ponían delante del televisor con esa ilusión".

Espléndida situación económica

"La pandemia nos ha afectado como a todas las grandes empresas, pero nuestro planteamiento económico ha sido tan exhaustivo que, dentro de lo malo, la verdad es que de alguna forma hemos sido capaces de generar incluso beneficios en el año de la pandemia. Fuimos capaces de conseguir eso entre todos, dentro de la propia sociedad y con los ingresos deportivos. Todo eso en un año tan complicado y en el que no hicimos ventas en junio, haciendo un esfuerzo económico para tener un equipo más competitivo esta temporada, algo que hace ver nuestra estrategia de empresa. Somos un club saneado y así lo hemos demostrado en esta temporada tan anómala".

Elogios a Lopetegui

"Solo tengo palabras buenas del entrenador. Es un extraordinario entrenador y estratega, uno de los mejores entrenadores de Europa y es posible que del mundo y creo que tenemos que estar orgullosos de poder disfrutar de un entrenador como Lopetegui, que además es de pensar y sentir en sevillista. Con independencia de que es raro en su forma de ser, tenemos que estar orgullosos de haber podido hacerle un contrato mayor porque creemos que es un entrenador de futuro para seguir consiguiendo cosas importantes. Con este entrenador líder en el vestuario y extraordinario en lo suyo estamos super contentos, tenemos que estar orgullosos de tener un Julen en nuestra entidad y en nuestra vida. Lo pongo el primero y no con demagogia, depende también de los momentos y aquí le dimos el calor que necesitaba, con una gran experiencia dilatada y llegando a un club en el que somos igual o más exigentes que él".