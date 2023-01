Castro: "Estoy dispuesto a dialogar con Del Nido, pero con honestidad"

José Castro ha emitido un comunicado después de que hace unos días José María Del Nido tendiera la mano a los actuales dirigentes para llegar a un acuerdo en el relevo de la presidencia.

El comunicado de José Castro:

"Ante las manifestaciones públicas de José María del Nido Benavente en relación a su ofrecimiento de iniciar un proceso de diálogo entre los máximos accionistas del Sevilla FC tras la pasada Junta General de Accionistas, quiero manifestar lo siguiente:

La situación deportiva actual del Sevilla FC exige que todos los grandes accionistas seamos capaces de tener altura de miras y generar un clima de calma y estabilidad que beneficie al equipo. Debemos estar unidos. Si José María del Nido quiere entablar conversaciones en relación al futuro de la dirección del club, el presidente del Sevilla FC está dispuesto a ello, porque por encima de cualquier interés está el Sevilla FC, y yo lo que quiero es lo mejor para la entidad. Pero con las cartas encima de la mesa, con honestidad, como siempre ha sido por mi parte. Si José María del Nido va en la misma dirección, podremos dialogar, pero siempre poniendo al Sevilla FC por delante. Ahora bien, si va en la línea de siempre, de incumplir todo lo firmado, ese ofrecimiento público que ha hecho será más de lo mismo, irreal. De hecho, ayer recibí otro requerimiento notarial en tono amenazante, como siempre, que no muestra ninguna buena voluntad.

Siempre he dicho que me he declarado un presidente de unión y lo he demostrado con hechos, contribuyendo a la estabilidad desde mi entrada al Consejo de Administración en 1997 y siendo absolutamente fiel a los presidentes Rafael Carrión, Roberto Alés y José María del Nido Benavente. Creo que es más fácil conseguir objetivos importantes siempre y cuando todo se haga desde la unión de todas las fuerzas vivas del Sevilla FC".