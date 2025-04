Carmona apuntilla a García Pimienta

Carmona ha arrojado hacia el precipicio a García Pimienta. Quizá lo haya hecho desde la inconsciencia, pero su forma de analizar la realidad sin filtros deja muy tocada la imagen del entrenador. Antes de seguir, lean la lectura que hace de la lamentable segunda parte que firmó el Sevilla en el Villamarín:

"No creo que al equipo le falte calidad. Hay un talento increíble. A veces, planteas los partidos de una forma y luego no se da. Es verdad que no teníamos un plan B cuando te pones por debajo en el marcador. Al principio sabíamos que le podíamos hacer daño con transiciones. No teníamos ese plan B y eso fue lo que nos faltó un poco."

Tocado y hundido. Si al presidente no le dejan estas palabras medio paralizado, es que ha perdido el pulso definitivamente. Pero es que hay más:

"En la segunda parte no estuvimos a la altura del escudo. No tuvimos la garra que hay que tener para tener ocasiones. Nos faltó personalidad y ya nos ha pasado más veces."

Sin duda, estas reflexiones entierran el topicazo que minutos antes había soltado acerca de las especulaciones que hay sobre el futuro del técnico:

"Estamos jodidos, pero contentos con él. No tengo ni idea de nada raro que haya con él."

Pues si acusarlo de no tener un plan B no es nada raro...

Las dudas sobre García Pimienta se han disparado, y más después de este tipo de declaraciones que sirven para ofrecer la sensación de que algo se ha roto en ese vestuario. Nadie duda de que algún tropiezo circense en los dos próximos partidos podría acabar con su aventura sevillista. Del Nido Carrasco y Orta rezan para que el paso del Atlético de Madrid no sea demoledor, porque les obligaría a tomar alguna decisión. El Sevilla actual es un disparate que puede ir de una renovación fantasma en un vestuario con un teléfono móvil a una destitución exprés. Una continua huida hacia adelante.