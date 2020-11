Carlos Fernández no desespera

Es una de las joyas de la cantera sevillista, con la diferencia de que su año pasado en el Granada le quitó ya de la espalda el cartel de promesa. Carlos Fernández sigue peleando duro por hacerse un hueco en la delantera de Julen Lopetegui, aunque, de momento, las oportunidades son pocas y así es complicado rendir. A pesar de ello, el joven punta no desespera en su empeño: "Es un proceso, adaptarte y llegar después de lo pasado en el verano. Es complicado tener la cabeza en un mismo sitio, pero una vez que quedó todo atrás, había que coger una buena forma física, absorber todo eso que pide el míster para ponerlo al servicio del equipo y dar mi mejor rendimiento para cuando él lo crea oportuno. Estoy contento de ir participando y entrando, pero quiero más y para eso tengo que seguir mejorando en cada entrenamiento. En eso estamos".

En una entrevista concedida a la radio del club, Fernández no se escondía a la hora de valorar y reconocer las opciones que ha tenido de salir este verano: "Lo he llevado día a día -reconoció del periodo de fichajes-. Ha sido un mercado raro para todos y ha habido un poquito de revuelo en torno a mí. Las cosas hasta que no suceden no se pueden dar por hechas. Es verdad que hubo en un momento la opción de salir, pero no se dio y hay que estar centrados en el hoy en el Sevilla. Dejo atrás todo lo que ha pasado porque ya no sirve de nada recordarlo", explicó.

IMPECABLE RELACIÓN CON LOPETEGUI

A pesar de estar costándole entrar en los onces iniciales con asiduidad, el delantero asegura que su relación con el entrenador, Julen Lopetegui, es fluida y buena: "Julen es una persona natural y normal. Es cercano con la gente y le gusta estar cerca del jugador, pero luego no se habla más allá. Hablamos de fútbol, de los partidos que vienen... Es algo bueno que seamos tantos y haya tanta competencia, porque con tantos partidos vamos a necesitar de todos y hay una gran plantilla para afrontar los retos que hay por delante".