Caparrós: ¿Mi futuro? Vamos a esperar

Joaquín Caparrós ya ha llegado a la cifra redonda de los 500 partidos en Primera División. Y lo ha hecho al frente de su Sevilla. El utrerano se muestra satisfecho de este logro, pero su mirada sólo se fija en el futuro más inmediato. Su próxima prueba en la élite es provocar que el Sevilla levante el vuelo. El equipo se ha colocado a sólo un partido del cuarto puesto. La Champions es el objetivo, aunque Caparrós prefiere acudir a su habitual frase e ir “piano a piano”: “Ni me fijo en que quedan diez. Sino en que lleguen bien los jugadores internacionales y pensar en el duelo ante el Valencia. No puedes pensar en diez partidos, te pierdes. Va a ser un partido difícil, pero no más difícil que otros que hemos tenido”.

En una entrevista concedida a ABC durante el parón de Liga, insiste en la calidad de la plantilla y se lamenta lo que sucedió con Pablo Machín: “Fue una desilusión. No con él, sino personal, porque cuesta mucho echar a un entrenador porque yo lo soy, siempre lo seré, y fue doloroso”. Desde que tomó el mando, se especula con la posibilidad de que se mantenga en el cargo la temporada que viene. El asunto ha tomado fuerza, sobre todo, después de que Monchi dejara abierta esta posibilidad. A él le apetece esta idea, pero no se precipitará: “Por supuesto, ganas tengo. Pero, como decía antes, no me planteo cosas a medio plazo. Hay que ver las sensaciones, tengo un buen equipo de trabajo. Hablamos casi diariamente Monchi y yo. Vamos a esperar, somos dos personas que quieren lo mejor para el Sevilla”.