Bravo marca el camino de la exigencia

La trayectoria de Claudio Bravo está hecha a prueba de bombas. Acostumbrado a pelear contra la presión, a ganar y ganar, el arquero chilñeno quiere terminar sus años de fútbol triunfando de nuevo en Europa. Solo escucharlo hablar es una prueba clara de que no se conforma, de que quiere más y de que su palabras deben marcar el camino a seguir por el Betis de Pellegrini: "Se entiende en todas las partes del mundo, que te exijan es positivo. Me gusta cuando no juegas bien y te critican, no vivo con el halago sino más con la otras sensaciones de la película, con la parte mala si se puede decir. Que te exijan es bueno, porque no hay relajo en la semana. Habla bien de la fuerza que tiene la afición dentro de un club, en otras entidades te encuentras con que no hay exigencia y si pierdes no pasa nada. Aquí todo lo contrario, si pierdes uno la gente está en alerta, se genera ruido y al día siguiente eso es positivo porque te mantiene la sensación de estar vivo", explicaba en los medios oficiales del club.

Del mismo modo, el portero es de la opinión de que "la ilusión la pones tú dentro del terreno de juego. Si tu desempleo no es positivo, si las actuaciones no reflejan lo que dices, lógicamente tienes que aguantar y recibir, pero si hay entusiasmo coraje y esfuerzo creo que esa queja o incertidumbre hacia fuera va a cambiar, es lo que hay que cambiar. Que la gente se quede con el sabor de boca positivo de un equipo entregado, que se deja la piel por esta camiseta, que es lo que quiere la gente, no tanto ganar un partido concreto como lo otro, que la gente se lo deje todo en el terreno de juego".

Todo esto y mucho más lo puedes escuchar en este extracto de lo más interesante de su entrevista.

PELLEGRINI DEBE RECONFIGURAR SU ONCE INICIAL

De cara al partido del lunes ante el Granada Manuel Pellegrini deberá recomponer su equipo debido a las bajas de Mandi y de Fekir por sanción. Además de estas ausencias, El Ingeniero no podrá contar casi con toda seguridad con Diego Lainez por problemas en el tobillo. Además, Canales no entrenó este jueves con el resto de sus compañeros, aunqeu desde el club pretenden que llegue en condiciones al choque ante los de Diego Martínez.