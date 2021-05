Bravo y las opciones de no jugar Europa League: "Lógicamente, sería un palo"

El General, Claudio Bravo, ha sido el protagonista de excepción de Cope Más Sevilla. Siempre que habla deja las cosas muy claras, no se esconde y marca el camino de la exigencia que le ha llevado a ser un jugador top a nivel internacional. Su nivel competitivo le hacen ser claro a la hora de aclrar que "lógicamente, sería un palo no acabar entre los seis primeros" después de estar tanto tiempo ahí. El arquero dejó claro que se han dejado escapar algunas oportunidades y que hay la sensación de "que el equipo podía estar más arriba, con más puntos". Del mismo modo, quiere seguir en el Betis y se siente con fuerzas para ser titular otro año más a las órdenes de Manuel Pellegrini. Todo esto y mucho más se pudo escuchar en Deportes Cope Sevilla. Aquí os dejamos una parte de su entrevista.

BORJA IGLESIAS Y LA IMPORTANCIA DE PELLEGRINI

El Panda está aupando al Betis en este 2021 con sus goles y su buen hacer en el campo a posiciones europeas. Después de mucho sufrir, el gallego ha alcanzado su mejor nivel y está feliz por ello: "Tras de momentos complicados, disfrutar de este final de temporada y esta racha siempre es bonito. Estoy contento de poder ayudar. Yo sí confiaba. Sabía que tenía que trabajar, que las cosas no estaban saliendo y algo más tenía que hacer. Ahora me encuentro muy bien. Siempre me he sentido muy arropado por equipo, afición y club y eso ayuda mucho".

Además, quiso destacar la gran labor de su entrenador, que es el principal artífice del cambio radical experimentado por el Real Betis esta temporada: "Él siempre ha confiado desde el inicio. Ha intentado imponer esa idea de juego que tiene y hacernos partícipe a todos. Eso lo ha gestionado muy bien y nos ha mantenido a todos con ganas de entrar al equipo. Luego la predisposición del equipo ha sido muy buena. Juntando esas dos cosas se ven los resultados", expresaba el delantero en los medios oficiales.