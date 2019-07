La bomba del Betis es… Fekir

Nabil Fekir jugará en el Betis las próximas cinco temporadas. Hace tan solo unos años, esta opción era imposible para el Betis, ya que se trata de un campeón del mundo con un reconocido prestigio. La temporada pasada el Liverpool llegó a ofrecer 60 millones de euros, una operación que no se llevó a cabo por ciertas dudas que mostraron los reconocimientos médicos. El Betis está decidido a correr el riesgo. Sin duda, es la única forma de traerse a este cotizado jugador.

La operación económica tiene muchas aristas y beneficios para el futbolista que pasará a tener una ficha que rondará los siete millones de euros. El Betis pagará al Olympique de Lyon alrededor de 25 millones de euros. Tanto el jugador como el club francés se reservan un pellizco importante de un posible traspaso. La intención del club es que Fekir viaje a México con el resto del equipo.

Pedraza, emocionado. Por otro lado, el Betis ha presentado oficialmente a Alfonso Pedraza, jugador que llega cedido del Villarreal (con opción a compra) para reforzar el lateral. El chaval se emocionó en el acto al ver cumplido un sueño: "Agradezco la confianza depositada Es un orgullo defender esta camiseta. No me lo pensé cuando mis agentes me hablaron del interés del Betis. El cariño recibido esta semana es grandísimo. Me acuerdo de mi familia, de mi pueblo… Y sobre todo de mi padre. Voy a darlo todo por este escudo y esta camiseta que a mí me representa".