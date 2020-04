El Betis sigue de cerca los pasos de Raúl Guti

Ya dijo el presidente del Real Betis, Ángel Haro, que la próxima temporada se iba a trabajar mucho más en mantener la calidad de la plantilla actual que en hacer "fichajes mediáticos" debido a lo austero de la economía, pero eso no quita para que el club verdiblanco se esté moviendo con intensidad en la búsqueda de perfiles válidos. En este sentido, cabe destacar el interés mostrado por el centrocampista del Zaragoza Raúl Guti, tal y como ha desvelado Alfinaldelapalmera y el diario ABC.

Se trata de un jugador de 23 años con contrato en el Zaragoza hasta 2023. Tienen muchos y buenos informes en la dirección deportiva bética sobre este jugador que se ha convertido en indiscutible en los planes del equipo aragonés, segundo esta campaña en LaLiga Smartbank, jugando 30 partidos entre liga y Copa, anotando tres goles y dando otras tantas asistencias. Las perspectivas béticas con Raúl Guti dependen de cómo acabe la temporada el Zaragoza. Raúl Guti debutó en la campaña 2017-18 con el primer equipo del Zaragoza de la mano de Natxo González y coincidió en sus filas con Borja Iglesias, hoy delantero del Betis. En total ha disputado 75 partidos con el primer equipo del Zaragoza y ha hecho seis goles. La campaña actual, con el ex bético Víctor Fernández como su entrenador, ha sido la más completa de un futbolista que tiene bastante proyección y que también ha sido vinculado a otros clubes de la máxima categoría como el Valencia, Villarreal y varios equipos ingleses.

Dentro de las posibles negociaciones, hay que reseñar que el Betis tendría a tiro al futbolista siempre y cuando el Zaragoza no ascendiera a Primera División, ya que la cláusula de Guti ascendería de 10 a 20 millones en ese caso.

CANALES Y SU CALVARIO CON LAS LESIONES

En esta época tan complicada no es raro ver a los jugadores participar en diferentes charlas a través de las redes. Eso hizo ayer Sergio Canales, mediocampista del Real Betis en el Instagram de FutbolEmotion. Fue muy inspirador escucharlo hablar de sus tremendas lesiones de rodilla y su capacidad de superación para volver a ser la joya que es en estos momentos: "Las dos primeras lesiones de rodilla fueron seguidas y casi que las unes. A partir de la tercera, a los tres o cuatro años es cuando más cambié mi forma de pensar. Fue a empezar a creer en mí y me decía 'esto lo voy a sacar sí o sí'. Incluso llegaron a decirme los médicos que iba a ser complicado llegar al nivel de jugar todos los fines de semana. La clave de la recuperación estuvo en el trabajo y en no bajar los brazos", explicaba.

Además, reconocía que "ya es una costumbre cuidarse, por ejemplo, el verano pasado me fui con mi mujer de vacaciones a Los Ángeles y me levantaba a las siete de la mañana para hacer ejercicios de rodilla. Ya lo tengo metido en el día a día y hay ciertos ejercicios que hago porque me da confianza y los necesito", sentenció.

