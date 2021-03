El Betis y las 12 finales más

El Sevilla regresa de Alemania con la sensación de haberlo dejado todo para superar a un rival comandado por un descomunal Haaland. Todos los análisis están hechos y todos llegan a la misma conclusión: el equipo estuvo a una gran altura pero el poder del noruego desniveló la balanza. No hay más. La aventura en Europa ha finalizado, pero la historia de la temporada aún no. Con la resaca del viaje en el cuerpo, el Sevilla está en la obligación de cerrar esa página y todos los análisis para poner sus energías en lo que le queda por delante. La misión de mantener el actual puesto de Champions es una obligación. Y esta nueva aventura arrancará el domingo con el Betis.

�� REPORTAJE | @ennesyri9 cierra su temporada de debut en la #UCL con seis tantos, solo por detrás de Haaland. ����⚽️#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 10, 2021

"El equipo que todos queremos"

“Más que el Betis lo que me preocupa son las 13 finales que tenemos por delante. Ya hemos hablado lo importante que es para el club clasificarnos para jugar la temporada que viene en la Champions. Tanto en el plano deportivo como en el económico es fundamental”, explicó durante el regreso Pepe Castro, quien hacía un análisis optimista: “Este es el equipo que todos queremos. No me preocupa el futuro jugando así”.

Lopetegui hará recuenta en las próximas horas de los efectivos que tiene para el duelo con el Betis. Pero ya las cartas están marcadas. El equipo no necesitará rotar y parece, por el nivel ofrecido en Alemania, que el once se parecerá mucho al de Dortmund.