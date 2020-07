El Betis Deportivo: la alegría de la temporada

Posiblemente hablemos de la mejor noticia del año en verdiblanco. Bien es cierto que el nuevo Betis multidisciplinar, como algunos lo llaman, cuenta con baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala en las máximas categorías, pero también lo es que el bético es de fútbol, de su primer equipo y de sus canteranos por encima de todo. En este sentido, el triunfo de los chavales de Manuel Ruano ante el Lucena (4-1) y el ascenso del Betis Deportivo a Segunda B significan devolver a la fábrica de futbolistas del primer equipo al lugar de donde nunca debió caer. Más en estos tiempos de penuria económica en los que habrá poco dinero para fichar y habrá que tirar de gente de la casa para completar las plantillas. Este ascenso abre las puertas de la ilusión a gente como Raúl de Haro, Robert, Paul, etc. Jugadores con sangre verde que puedan venir a reforzar la idea de Manuel Pellegrini de cara a esta temporada que se acerca.

����️��



Ángel Haro, Ozgur Unay, Antonio Cordón, Miguel Calzado y Rubén Cousillas, testigos directos del ascenso conseguido por el #BetisDeportivo en el Marbella Football Center.#CanteraBetispic.twitter.com/BEGBONqLxT — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) July 25, 2020

CALZADO: "EL CLUB APUESTA POR LA CANTERA"

No es de extrañar que el responsable de la cantera verdiblnaca, Miguel Calzado, se expresara con esta alegría tras el triunfo logrado y dejara muy claros cuáles son los objetivos de su departamento: "Sí, ese es el principal objetivo, sacar futbolistas para el primer equipo y la suerte de que todos los años se están asentando jugadores. Es importante no solo el trabajo de cantera, sino que el club apueste por la cantera, algo que mucho equipos dicen pero el Betis no lo dice sino que lo demuestra con hechos”, señaló.

"No es fácil subir de tercera a Segunda B, aunque tenemos un equipo de muchísima calidad pero la juventud, los campos, todo eso conlleva un sacrificio bastante importante y una dificultad también. Así que, contento y satisfecho por cumplir el objetivo“, señaló además el dirigente bético.