El aval de Cordón se llama Monchi

No es que haya destacado precisamente el director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, por su fecundidad en el mercado de fichajes o por la gestión de las salida de jugadores en este atípico mercado de verano, pero sigue teniendo grandes defensores tanto en el club verdiblanco como fuera de él. El Rey Midas de este mundo, Monchi, ha querido dejar clara cuál es su opinión sobre su homólogo en el eterno rival, y esta opinión es más que buena. "Con Antonio soy poco objetivo, porque tengo una muy buena relación con el que viene desde hace mucho tiempo, y creo que la relación es mutua. Si me quito lo subjetivo, en lo objetivo me parece uno de los directores deportivos más regulares en los últimos años, con un rendimiento muy bueno en todos los equipos en los que ha estado. Con lo cual, me parece un magnífico profesional", explicaba el de San Fernando en una entrevista con ElDesmarque.. Sin duda, palabras que se agradecen en una temporada en la que no se han podido ver las virtudes del extremeño en acción.

LEKUE Y DANI GARCÍA, APARTADOS CON CORONAVIRUS

De cara a la próxima jornada de LaLiga que va a enfrentar al Betis contra el Athletic en San Mamés el lunes 23, cabe destacar que al equipo vasco le han surgido problemas con algunos jugadores. Dani García y Lekue están confinados en sus respectivos domicilios tras el positivo en COVID-19 de Jokin Ezkieta, anunciado en el día de ayer por los leones. Ambos futbolistas han sido contactos directos del portero navarro, por lo que deben aislarse tal y como indican las pautas establecidas en los protocolos sanitarios. Tendrán que estar aislados durante 10 días y presentar un negativo en el test PCR. Los jugadores se realizaron las pruebas el jueves, pero el contacto directo de Dani García y Lekue con Ezkieta se produjo antes, por lo que ambos podrían llegar al partido contra el Betis.