El "aprobado" de Alexis a la temporada del Betis

Ha sorprendido a propios y extraños el hecho de que el responsable deportivo del Real Betis haya calificado al equipo esta temporada de forma benevolente, a pesar de que nunca se ha estado cerca del objetivo europeo. Alexis Trujillo se sentaba en la sala de prensa para comparecer antes del partido frente al Atlético de Madrid para, entre otras cosas, señalar que "la nota del equipo ha sido un aprobado, por el hecho de mantener la categoría. No creo que podamos poner mucha más nota porque si no estaríamos luchando por alcanzar el objetivo europeo que nos trazamos”, aseguró. Además, el coordinador del área deportiva del club explicaba que "cuando uno hace los deberes que tiene que hacer en cada momento… uno está satisfecho. El año no ha sido bueno. Conseguir la permanencia no es que sea un éxito, pero cuando las cosas se tuercen hay que buscar un remedio”.

PELLEGRINI, UNA GRAN ALEGRÍA

Por otro lado, el entrenador verdiblanco habló sobre el proceso de contratación de Manuel Pellegrini, además de mostrar su satisfacción por el fichaje: "Con el seguimiento que hacemos durante todo el año en la dirección deportiva, tener ya la contratación de Manuel (Pellegrini) te da la satisfacción de haber hecho un trabajo bueno. Creo que tenemos la suerte de haber contratado al entrenador que creemos que es el adecuado para sacarle el máximo rendimiento a la plantilla”, sentenció.

También se le preguntaba por si ya se está trabajando en la planificación de la plantilla de la temporada que viene: "esa valoración de la plantilla se tiene hablada y estudiada en el área deportiva. Cuando presentemos a Manuel, consensuaremos con él, que tiene su idea; intentaremos hacer el equipo más competitivo y equilibrado posible. El mercado será totalmente diferente. A día de hoy está siendo todo más lento, en relación a que haya situaciones a nivel de presupuesto, económicas, en las que haya que alcanzar diferentes acuerdos”.