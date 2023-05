Ángel Haro: "No ir a la Champions no sería un fracaso"

Deportes Cope Sevilla ha vuelto a disfrutar de un programa desde Sanlúcar de Barrameda que ya se ha convertido en una tradición. El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, el jefe de deportes de esta casa, Rafael Almansa, el periodista Carlos Herrera y el director de Cope Sevilla, Joaquín López Sáez han estado reunidos en el famoso restaurante Bigote de la ciudad gaditana para departir largo y tendido sobre la temporada que está reslizando el equipo de las trece barras y, como no, lo que aún resta por delante.

El derbi, las renovaciones de algunos jugadores como Bravo o Guardado, la situación económica del club y el futuro del mismo han sidio algunos de los momentos más importantes de la tertulia.

Fue preguntado también por si el buen final de temporada del equipo de Nervión, el sevilla FC, puede empañar la temporada del Betis, a lo que contestó que "no, no creo eso, al margen de la alegría o la tristeza de que tu equipo o tu rival gane o pierda. El análisis del Betis hay que hacerlo desde nosotros mismos, cómo estábamos, cómo estamos, qué recursos tenemos y qué podemos conseguir. Pero no hacer el análisis en función de los resultados del rival".

Además, como puedes escuchar en el audio, no se quiso pronunciar Ángel Haro sobre la semifinal europea que debe disputar el conjunto blanco este jueves ante la Juventus de Turín. Aquí puedes escuchar el programa al completo en Cope Más Sevilla.