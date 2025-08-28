COPE
El canterano propone volver, pero el betis no hace ningún movimiento

Andres Ocaña cuenta la última hora del regreso de Antony y de Ceballos

El director deportivo negocia en Manchester un acuerdo para compartir la propiedad del jugador

SEVILLA, 11/05/2025.- El delantero brasileño del Betis, Antony y el técnico chileno del equipo bético, Manuel Pellegrini, a la finalización del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, que han disputado frente a Osasuna este domingo en el estadio Benito Villamarín en Sevilla. EFE / Julio Muñoz .
Antony y Dani Ceballos

En el enlace puede escuchar la última hora de las gestiones que está llevando a cabo el Betis con Antony. Pese a que el club insiste en que la gestión es complicada, el Betis negocia con el Manchester la posibilidad de compartir la propiedad del jugador. Asimismo, la intención de regresar de Dani Ceballos no ha tenido demasiado impacto en el club verdiblanco, centrado en la vuelta del extremo.

