El canterano propone volver, pero el betis no hace ningún movimiento
Andres Ocaña cuenta la última hora del regreso de Antony y de Ceballos
El director deportivo negocia en Manchester un acuerdo para compartir la propiedad del jugador
Víctor Fernández
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
En el enlace puede escuchar la última hora de las gestiones que está llevando a cabo el Betis con Antony. Pese a que el club insiste en que la gestión es complicada, el Betis negocia con el Manchester la posibilidad de compartir la propiedad del jugador. Asimismo, la intención de regresar de Dani Ceballos no ha tenido demasiado impacto en el club verdiblanco, centrado en la vuelta del extremo.
"Los incendios y todo el politiqueo alrededor de esta catástrofe no van a tapar la basura de la corrupción"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h