Andratx-Sevilla (1-1; 5-6 en penaltis): Un Sevilla horrible que rozó una eliminación histórica

No fue mejor en los 90 minutos ante un equipo modesto de la Segunda RFEF. Tampoco fue mejor en la prórroga, donde sólo generó una ocasión de peligro en las botas del chaval Luismi. Y sólo lo superó en la tanda de penaltis, en la que Iván Romero y Luismi lanzaron en cuarto y el quinto penalti. Los dos canteranos tuvieron las agallas necesarias para lanzarlos, no les pudo la presión y los metieron. Chapó por ellos. Ahora bien, fue el ejemplo del ridículo y del desgobierno desde el banquillo de Julen Lopetegui. Jugadores como Papu Gómez o Delaney no lanzaron en esos cinco primeros lanzamientos. Esos pequeños detalles que habla el el técnico vasco no se cuidaron. O ha dejado de actuar o ha hecho algo que no se puede permitir: darle la responsabilidad a dos chavales antes de otros que cobran millones de euros.

Y el partido fue una aberración las bandas a pie cambiado, todos por dentro y al pie. Fue incapaz de generarle peligro al Andratx, un equipo semiprofesional, donde trabajan los futbolistas. Incapaz porque todo es muy previsible. ¿Hay jugadores con desgana tirando la camiseta? El claro ejemplo es Óscar. Cierto. Sin embargo, el mayor responsable de esta caída de juego y resultados (eliminación Champions) es el entrenador. Y este partido de Copa lo resume todo. No puede ser que ante este equipo de Segunda RFEF siga siendo tan poco vertical, juegue sin ritmo, no genere nada. Todo al pie y sin sorprender al rival. Tiene carencias la plantilla, pero ese Sevilla tiene que ganarle en 90 minutos todas las veces al equipo mallorquín.

Ficha técnica:

CE Andratx (1): Vicenç, Pep Vidal, Ramos, Palmer (Markuss, minuto 46), Bonet (Lorente minuto 97), Gerardo Bonet, Llabrés (Sidive, minuto 108), Vinicius (Fernando, minuto 90), De Dios (Kané, minuto 107), Pomar y Carlos Sánchez (Gaspar, minuto 97).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sevilla FC (1): Dmitrovic, Juanlu (Montiel, minuto 90), Rekik, Gudelj, Augustinsson, Joan Jordán (Delaney, minuto 74), Rakitic (Papu Gómez, minuto 74), Óliver Torres (Óscar, minuto 81), Idrissi (Luismi Cruz, minuto 74), Munir (Iván Romero, minuto 103) y Rafa Mir.

Goles: 0-1, minuto 56: Rafa Mir. 1-1, minuto 64: Llabrés. Penaltis: Rafa Mir (0-1). Lorente (para Dmitrovic). Gudelj (0-2). Gerardo Bonet (1-2). Óscar (al palo). Pomar (2-2). Iván Romero (2-3). Pep Vidal (3-3). Luismi Cruz (3-4). Fernando (4-4). Papu Gómez (4-5). Ramos (5-5). Delaney (5-6). Gaspar (fuera).

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Pomar, Gudelj y Luismi Cruz.