4-3: Fin del proyecto

Se le acabaron las vidas a Pablo Machín. Salvo que el club se muestre connivente con este disparate, el entrenador tiene las horas contadas en el Sevilla después de la ridícula eliminación sellada en Praga. El equipo consumó ante el modesto Slavia la caída en picado que nadie ha sido incapaz de frenar. Los que mandan decidieron mantener en el cargo a un entrenador desbordado por los acontecimientos y el peso de la competición le ha caído a plomo. El pentacampeón ha dicho adiós a su competición. Y lo peor, lo ha hecho dejando una clara huella de empobrecimiento en la confección de la plantilla ...

El Sevilla fue en todo momento a remolque en el partido. Machín no entendió que la exigencia del Sevilla le obligaba a salir a voltear a su rival. Se dedicó a hacer lo que mejor sabe: esperar, esperar y no arriesgar. Pese a la penosa puesta en escena, dos fogonazos de calidad de Munir y Franco Vázquez permitieron que el equipo llegase a la segunda parte de la prórroga con la eliminatoria en el bolsillo. Machín decidió cambiar a Rog por Ben Yedder , inexplicable, y jugó de la única forma que al Slavia le interesaba. Se encerró atrás. Qué pena daba ver al Sevilla… En el último minuto, una falta de Rog provocaría el último revuelo y la estocada definitiva. Se acabó. Triste adiós a Europa y a un entrenador que no supo estar a la altura. De las carencias del equipo armado por Caparrós hablaremos otro día…

FICHA TÉCNICA

Slavia Praga (4): Kolar, Kudela, Ngadeu, Deli, Boril, Soucek, Kral (Frydryck, minuto 106), Masopust (Zmrhal, minuto 91), Traoré, Stoch (Van Buren, minuto 94) y Skoda (Olayinka, minuto 76).

Sevilla FC (3): Vaclík, Jesús Navas, Dani Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Promes, Banega, Roque Mesa (Gonalons, minuto 73), Sarabia (André Silva, minuto 80), Munir (‘Mudo’ Vázquez, minuto 89) y Ben Yedder (Marco Rog, minuto 104).

Goles: 1-0, minuto 14: Ngadeu. 1-1, minuto 43: Ben Yedder, de penalti. 2-1, minuto 47: Soucek, de penalti. 2-2, minuto 53: Munir. 2-3, minuto 98: ‘Mudo’ Vázquez. 3-3, minuto 102: Van Buren. 4-3, minuto 119: Traoré.

Árbitro: Aleksei Kulbanov, bielorruso. Amarillas para Kolar, Kral, Olayinka, ‘Mudo’ Vázquez y Soucek.