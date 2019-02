2-2: Gameiro amarga la fiesta

La Copa del Rey es una competición apasionante, un torneo donde la capacidad de sorprender que aún tiene el fútbol se muestra plenamente. El Betis fue peor equipo que el Valencia, pero llegó a tener medio muerto a los de Marcelino. El Valencia disfrutó de una colección de ocasiones que desperdició, pero renació cuando parecía vencido. Un carrusel de emociones que acabó con un empate a dos que obligará a los béticos a ganar en Mestalla. Un reto complicado, pero…

Marcelino, fiel a sus miedos, dejó en el banquillo de salida a Kondogbia y Gameiro. Curiosamente, estos dos jugadores le regalarían más tarde el empate. El Valencia salió firme y convincente. Durante 20 minutos le metió el miedo en el cuerpo al Betis. Pero no acertó y sí lo hizo Loren. Es el fútbol… Todo se puso aún mejor cuando Joaquín acertó con un gol olímpico. Todo parecía idílico. El Valencia generaba las ocasiones más claras pero, a la vez, se iba despidiendo de la final. Con la estocada dada, Marcelino reaccionó. Siempre tarde, claro. Y dio entrada a Gameiro. El Betis, inexplicablemente, fue incapaz de cerrar el encuentro. La grada saltaba de alegría y el equipo soñaba con el tercero. Fue un error. En dos fogonazos, Gameiro amargó la noche. El ex sevillista dio el primer tanto y firmó el segundo. En los partidos grandes es cuando la calidad desnivela la balanza. ¿Qué es la calidad? Todo: velocidad, saber aguantar un partido, dosificar, manejar la realidad del encuentro, atacar cuando hay que atacar y defender cuando hay que defender y profundidad de banquillo… Esa calidad pone al Valencia por delante en la eliminatoria. Pero no hay nada cerrado. Nos espera una vuelta apasionante. Y visto lo visto en el Villamarín, el fútbol es capaz de regalarnos cualquier sorpresa cuando menos lo esperemos.

Ficha técnica:

Real Betis (2): Joel Robles, Mandi, Bartra (Javi García, minuto 10), Sidnei, Junior (Francis, minuto 80), William Carvalho, Guardado, Lo Celso, Canales, Joaquín y Loren (Jesé, minuto 78).

Valencia CF (2): Jaume Doménech, Piccini, Gabriel Paulista, Garay, Gayà, Carlos Soler (Wass, minuto 78), Coquelin (Kondogbia, minuto 58), Parejo, Chesryshev, Santi Mina (Gameiro, minuto 58) y Rodrigo.

Goles: 1-0, minuto 44: Loren. 2-0, minuto 53: Joaquín. 2-1, minuto 69: Chesryshev. 2-2, minuto 92: Gameiro.

Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Amonestó durante la contienda a Junior, Rodrigo, Carlos Soler y Parejo.