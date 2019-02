1-0: El Sevilla se cae mientras Machín silba

La afición del Sevilla salió del ridículo perpetrado en el Camp Nou decepcionada, pero la decepción se ha transformado en indignación después del nefasto partido firmado en Vigo. El Sevilla ha comenzado una peligrosa caída en picado, mientras el entrenador silba sin enterarse de nada. Es inexplicable que un Sevilla armado para convivir con la ambición reaccionase ante un equipo en crisis como el Celta con esa falta de actitud. La estadística del Sevilla fuera del Sánchez Pizjuán es indecente, pero apariciones como la del sábado por la noche hacen insostenible esta situación.

El equipo se ha parado, presa de un atasco mental, físico y futbolístico. Y Pablo Machín se ha quedado paralizado en la cuneta. Fue una irresponsabilidad el once que sacó ante el Barcelona y es inexplicable que en el actual Sevilla no tengan sitio Wöber y Marko Rog. Si estos dos jugadores no tienen nivel para superar lo que se vio en Vigo, prepárense para lo peor. El entrenador es incapaz de retocar un sistema de juego inútil, con tres centrales estáticos que no aportan nada y dos carrileros que no suben. Banega y Vázquez se griparon hace tiempo, pero el técnico no inventa nada para revitalizar el centro del campo. Y los cambios para revitalizar el ataque fueron propios de una comparsa. El Sevilla tiró una vez a puerta, fue una jugada que se inventaron Silva y Ben Yedder y acabó en el palo. Y para de contar. En un córner, el Celta le cogió las espaldas a Kjaer y Mercado, qué nivel de los dos, para sumar tres puntos y dejar con cara de tontos a los sevillistas. Mientras tanto, Caparrós dice que Sergi Gómez es de selección y que Bryan Gil es el futuro. El mensaje es cada día más pobre. El Sevilla de la grandeza se ha atascado y el club tiene que reaccionar. La primera medida pasa por activar a un entrenador que se quedó paralizado hace tiempo. El mes de enero lo está devorando.

FICHA TÉCNICA

RC Celta de Vigo (1): Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Aráujo, Juncà, Beltrán, Okay (David Costas. Minuto 85), Jozabed (Lobotka, minuto 68), Brais, Maxi Gómez y Boufal (Pione Sisto, minuto 80).

Sevilla FC (0): Vaclik, Promes, Mercado, Kjer, Sergi Gómez, Arana (Roque Mesa, minuto 35), Banega, Sarabia (Escudero, minuto 76), ‘Mudo’ Vázquez (Amadou, minuto 69), André Silva y Ben Yedder.

Gol: 1-0, minuto 72: Okay.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco). Cartulinas amarillas para Sarabia, Okay, Sergi Gómez, Fran Beltrán, David Costas, Ben Yedder, Brais Méndez y Banega.