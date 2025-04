Suso seca las lágrimas arbitrales

Suso, en medio de la rajada a Pimienta, tuvo tiempo también para criticar muchas de las formas con las que se utiliza el VAR. El gaditano entiende que la expulsión de Lukebakio fue excesiva y le pide a los colegiados que olviden las cámaras lentas y manejen mejor las sensaciones de los partidos. Asimismo, no dudó en mostrarse contrario a la exhibición llorosa que hizo De Burgos Bengoetxea antes de la final de la Copa del Rey: "Entiendo que, en directo, el árbitro se puede confundir. El VAR es el que tiene que ayudar y hemos visto muchas acciones que deben interpretarse más allá de una cámara lenta. A diferencia de lo de Ceballos, la rueda de prensa del árbitro sí la vi. Creo que todos, jugadores, entrenadores... estamos expuestos a esto. El otro día nos pasó a nosotros en el aeropuerto, son momentos en los que hay que aguantar y no decir nada. Esa queja, en particular, a mí no me vale".