Son, jugador del Ludogorets: "Me gustaría cambiar la camiseta con Antony"
El sevillano Francisco Javier Hidalgo Gómez, más conocido por "Son", ha sido el protagonista en Deportes Cope Sevilla.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
El jugador sevillano "Son" ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla dos días antes del encuentro europeo entre el Ludogorets y el Betis. Jugador bético, que ha pasado desde la 1ª Andaluza, 3ª, 2ªB, 2ª División y 1ª con el Levante, donde estuvo tres años antes de firmar por el Ludogorets búlgaro, equipo en el que juega su tercer año.
Escucha su entrevista al completo con Rafael Almansa en Cope Más Sevilla.
Carlos Herrera
