girona 0-2 sevilla

Así sonó el triunfo del Sevilla ante el Girona

Los goles de Alfon e Isaac Romero narrados por Isaac Escalera en Cope Más Sevilla.

August 30, 2025, Girona, France, Spain: Isaac ROMERO of Sevilla FC celebrates his goal during the LaLiga match between Girona FC and Sevilla FC at Montilivi Stadium on August 30, 2025 in Girona, Spain. (Credit Image: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire)
Isaac Escalera

