Antonio Cordón: "Nuestra arma más importante es la fuerza del grupo"

Increíble, pero cierto. La presentación del nuevo guardameta del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, dio para mucho. En medio de un mercado en cuanto a salidas y entradas prácticamente paralizado en el conjunto nervionense, el máximo responsable de la planificación, Antonio Cordón, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad que llegó a rozar el pasotismo, llegando a quitar demasiado hierro al asunto de los movimientos en la plantilla: " Preocupación, no, cada día con más ilusión, no nos tenemos que fijar dónde estábamos ni dónde estamos si no dónde queremos estar. Para San Mamés tenemos bastantes bajas, lesiones de pretemporada, se han jugado muchos partidos, traslados, aviones, cambios en la dinámica de trabajo y es normal todo lo que ha ido sucediendo. Lo fundamental para nosotros es hacer grupo, plantilla, y eso está cogiendo una fuerza increíble. Lo de las inscripciones, como yo digo, los fichajes son importantes, irán llegando, pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo".

Ahondando en esta situación, el extremeño aseguraba que esperaba algo así cuando fichó por los hispalenses: " Sí, y no, la verdad es que sí y no. Me parece que, exceptuando los que tienen más poder económico, pues estamos en unas circunstancias más o menos parecidas. Creo que debe haber como 50, 60, 70 jugadores que todavía no están inscritos, más otros que van a ir fichando también y que tampoco van a ser inscritos". Aquí podéis escuchar lo más interesante de la rueda de prensa.