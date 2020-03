El vídeo viral de ‘Hosanna in excelsis’ contra el coronavirus

Seguro que cuando el clarinetista alicantino Oscar Navarro presentó, bajo el lema ‘Nobega’, al segundo II Concurso Internacional de Composición de Marchas Procesionales "Manuel Font de Anta" en 2009, la que luego bautizó como ‘Hosanna in Excelsis’, jamás imaginó la enorme repercusión que iba a tener dentro de la musical procesional de nuestra tierra. Y menos aún que, en la actual situación por la que atraviesa nuestro país, con la declaración del estado de alarma, se fuese a convertir en un himno de ánimo y esperanza para esos cofrades que este año no podrán disfrutar con las procesiones por las calles, tras la suspensión de las mismas durante la próxima Semana Santa para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19.

Y es que, el confinamiento en los hogares de la población decretado por el Gobierno de la nación para evitar que continúen creciendo los contagios por coronavirus, están haciendo aflorar multitud de iniciativas y acciones, muchas de ellas relacionadas con la música, para hacer más pasajero el tiempo de reclusión.

Una de estas iniciativas se ha convertido en viral en las redes sociales, a pesar de llevar muy pocos horas. Ha tenido lugar en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. Allí, un grupo de músicos, aprovechando que estamos en Cuaresma, ha tenido la genial idea de grabar la anteriormente citada marcha procesional de Oscar Navarro, “Hosanna in Excelsis”, cada uno desde el balcón o la azotea de su domicilio y luego, haciendo un montaje con todas las imágenes y gracias a las nuevas tecnologías, han editado un emocionante vídeo donde, sin duda alguna, la sonrisa de todos ellos al terminar es un motivo más de esperanza y ánimo para todos esos que durante estos días, no tienen más remedio que estar en la calle para velar por nuestra seguridad, cuidar de nuestra salud o asegurar que no falten los alimentos.

En esta iniciativa han participado José Arribas Rosa (flauta travesera), Yanira B. Martín (requinto), Manolo Enamorado Arjona (trompa), José Manuel García Troncoso (tuba) y Pepe Ponce Gavira (fliscorno) junto a sus 3 hijos, José David (clarinete), Laura (clarinete) e Iván Ponce Jiménez (trompeta/fliscorno).

