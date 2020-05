El exministro del Interior, Zoido, a Patxi López: “España no se puede reconstruir desde la chulería”

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, continúa con la estrategia de su partido, cada día más acentuada, de atacar a la derecha para que las posiciones con la izquierda sean cada vez más alejadas. Y con sus declaraciones, aunque intente decir lo contrario, más parecen encaminadas a volar puentes que a tenderlos.

Ayer lo vimos en el Congreso cuando, durante la sesión de control al Gobierno, se refirió en todas sus intervenciones a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, como “señora marquesa”, tras lo que ésta lo llamó “hijo de terrorista” aludiendo a la supuesto vinculación de su padre con la FRAP, un grupo terrorista del tardofranquismo que nació como escisión del Partido Comunista Español de Santiago Carrillo.

Pues ni 24 horas después, Iglesias ha protagonizado uno de los momentos más desagradables de los que se han vivido en los últimos meses en la política nacional y que ha tenido lugar durante la Comisión de Reconstrucción del Congreso, ante la perplejidad de todos los asistentes y con el silencio cómplice del presidente de la misma, el socialista Patxi López.

En su intervención, el vicepresidente del Ejecutivo de Sánchez, ha acusado a Vox de querer dar un "golpe de Estado" pero "no atreverse" a ello, lo que, como era de esperar, ha enfadado muchísimo al portavoz de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros, que de manera muy airada ha tachado estas acusaciones de "absolutamente intolerables y que faltan a la verdad", por lo que ha pedido a López que, como presidente, tomase cartas en el asunto.

Sin embargo, el socialista lejos de exigir una rectificación a Iglesias, y con total complicidad gestual, ha especificado que “ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de estado, por lo tanto no tiene la misma categoría”, todo ello ante las risas del vicepresidente.

Pablo Iglesias, hijo de un terrorista del FRAP, provoca a Espinosa de los Monteros: "Creo que les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven". Patxi López, a su lado, ni mu. "Cierre al salir", le chulea. Del tal mierda de palo, tal sucia astilla. pic.twitter.com/7DTg0MSvsv

Ya por la tarde, Patxi López, antes de comenzar la reunión de la Comisión de Reconstrucción, ha tomado la palabra para pedir perdón tras reconocer “no haber estado a la altura”.

En este sentido, el que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, el sevillano Juan Ignacio Zoido, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter ha señalado que “necesarias y oportunas disculpas”, en relación a la rectificación de López sobre su actitud durante la mañana, aunque ha aprovechado para indicar que “ahora sólo faltan las de Pablo Iglesias, y si no las pide se las debería exigir Pedro Sánchez”.

Necesarias y oportunas disculpas, ahora sólo faltan las de @PabloIglesias, y si no las pide se las debería exigir @sanchezcastejon. Lo de hoy es propio de un gobernante irresponsable, España no es un tablero de ajedrez y no se puede reconstruir desde la chulería. https://t.co/7q4iSa1xey