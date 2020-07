Y tú, ¿ves la diferencia en el color de estas uñas?

¿Cuántas veces has hablado de una prenda de vestir de un color determinado y te han corregido diciendo que es de otra tonalidad o incluso de otro color diferente? Las distinciones del color pueden llegar a protagonizar más de una polémica entre familia, amigos y conocidos. Algo que, sin ser determinante en la totalidad de los casos, guarda cierta relación con el sexo de origen de cada individuo.

La imagen presentada en portada podría resultar un caso similar al famoso vestido azul y negro (o blanco y dorado) de 2015 o el reto reciente de sobre la zapatilla deportiva gris y azul verdoso (o rosa y blanca) de 2019. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un truco visual, aunque la forma en que incide la luz también es determinante, como siempre lo es cuando se trata de distinguir tonos cromáticos.

Imagina no ver q uno tiene un subtono frío y el otro cálido https://t.co/zNKeRit4nE — emci�� (@emcielar) July 18, 2020

Estudios sobre esta situación permiten afirmar que, si bien definir un color puede resultar muy subjetivo o personal, la manera de percibir estos depende de características individuales, y eso sin contar con anomalías que nos lo dificulten más: daltonismo o trastorno de la visión cromática.

UNA CUESTIÓN DE RETINA Y CROMOSOMAS

Los objetos no tienen color, sino que se perciben así por la longitud de onda de la luz que reflejan, y la detección final del color depende de los conos, unas células fotorreceptoras situadas en la retina.

Existen tres tipos de conos, cada uno de ellos sensible a una longitud de onda diferente: onda corta (azul), onda media (verde) y onda larga (rojo). De estos tres tipos, dos de ellos (verde y rojo) están codificados en el cromosoma X.

A partir de aquí, tal y como se ha mencionado, la percepción del color y sus tonalidades cromáticas pueden tener influencia el sexo de cara individuo. De hecho, en términos binarios, los hombres (XY) presentan más dificultades que las mujeres (XX) en esta distinción y categorización. No obstante, esto no siempre es así y, por supuesto, tal afirmación no supone la verdad absoluta.

Para algunos científicos, si una mujer hereda dos tipos de cromosoma X, en su retina habrá tanto pigmentos normales como anormales y como resultado se podría decir que potencialmente podrían tener cuatro tipos de conos. De hecho se estima que hasta un 12% de las mujeres tienen una visión tetracromática, lo que implica que pueden llegar a percibir hasta 100 veces más colores que el resto de las personas y una mayor capacidad de distinción.

