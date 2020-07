Las mejores ensaladas para un caluroso verano

La temporada de verano y las altas temperaturas que le acompañan traen consigo la desgana por los platos calientes y el deseo de acompañar nuestras comidas con platos fáciles, fríos y con mucho sabor.

Desde las más tradicionales a las más exóticas, con y sin lechuga. Las ensaladas son el plato perfecto de este periodo estival por su elevado contenido en agua y otros nutrientes esenciales para nuestro organismo. Además, por la variedad de ingredientes que se pueden mezclar en ellas, las ensaladas se convierten en las perfectas aliadas para saciar el hambre y la sed y contribuir al mantenimiento de la piel nutrida e hidratada.

Por ello, para disfrutar de las mejores recetas de la temporada y dejar volar la imaginación con los alimentos de nuestra nevera, llega el momento de improvisar en la cocina con ingredientes saludables, sabrosos y ricos.

ENSALADA DE SANDIA Y QUESO

La sandía es una de las frutas estrella del verano por su capacidad refrescante al comerla a bocados, pero también si la incorporamos en algunos platos, siendo un ingrediente cada vez más habitual en las ensaladas.

Esta receta de ensalada de sandia y queso es muy fácil de preparar y no requiere muchos ingredientes y tampoco cocción. En pocos minutos se puede conseguir un plato delicioso y perfecto para disfrutar del verano.

Receta:

Cortes de sandia al gusto

Zumo y ralladura de 1/2

1/2 taza de cebolla

Aceitunas negras sin hueso

2 cucharadas de aceite de oliva

1 puñadito de sal y pimienta

1/2 taza de queso feta desmenuzado o fresco



ENSALADA DE QUINOA CON SALSA THAI

La ensalada de quinoa con verduras, pollo y aliño thai encierra una combinación perfecta de sabores, y es ideal para tomarla templada en los meses fríos, o directamente fresquita en verano. Además, su aliño tiene un sabor muy peculiar y exótico, y seguro que os engancha prepararlo no solo para esta ensalada, sino para cualquier otra que se os ocurra.

Para el aliño thai será necesario mezclar: zumo y ralladuras de 1/2 limón y 1/2 lima; 4 cucharadas soperas de salsa de soja, un poquito de jengibre fresco; una pizca de cilantro o perejil; 1 cucharada sopera de miel; y 2 cucharadas soperas de vinagre de arroz.



Receta:

300 gr de quinoa

1 pechuga de pollo

1 cebolla

1 pimiento rojo

3 zanahorias

80 gr de maíz dulce

50 gr de frutos secos (hemos utilizado pipas de girasol, pipas de calabaza y nueces)

2 cucharadas de semillas de sésamo

150 gr de queso feta

20 gr de pasas

Aceite de semillas o de girasol, y sal



ENSALADA DE ARROZ Y SALMÓN

Una ensalada como esta nos arregla muchas comidas o cenas, se hace rápido y está rica. En este tipo de recetas hay que practicar el aprovechamiento de nevera, es decir, coger todos los ingredientes que tengamos y darles uso.

Las ensaladas de arroz se pueden considerar como ensaladas agradecidas, cualquier ingrediente extra les sienta bien: atún, pollo, salmón, maíz, aceitunas, etc. Hacer un arroz no quiere decir que tengas que esculpir el grano, significa que pones un poco de agua a calentar mientras haces otra cosa y poco después le echas el arroz. En cocina, querer es poder y su durabilidad en buen estado merecerá la pena.

Receta:

220 gr. de arroz salvaje u otro similar

1 tomate para ensalada

1/2 cebolla morada

4 huevos cocidos

Vinagreta

60 ml. de aceite de oliva virgen extra

20 ml. de vinagre de manzana (o cualquier otro suave)

Sal y pimienta negra de molinillo



MACEDONIA DE FRUTAS

¿Alguna vez has comprado mucha fruta y no te ha dado tiempo a comerla antes de que se estropease? Tanto si la respuesta es afirmativa como si no, en esta lista no podía falta la macedonia.

La ensalada de frutas es una de las más tradicionales y seguro que no necesita explicación, pero cada vez se encuentra más en el olvido. Se puede tomar como postre o merienda y es perfecta para llevar al trabajo en un tupper dejando reposar todos los sabores de la fruta fresca que se tenga en casa.

Se recomienda utilizar la fruta fresca favorita, echar jugo de naranja y/o leche de coco y dejarlo reposar en la nevera durante mínimo 5 minutos.