Córdoba Penitente 25/26 Episodio 04

La Cuaresma ha comenzado en Córdoba con una intensidad inusitada, marcada no solo por la devoción y los preparativos tradicionales, sino por un profundo debate sobre los cambios estructurales que rediseñarán la próxima Semana Santa. Las discusiones, avivadas en foros como el programa “Córdoba penitente” de la Cope, ponen de manifiesto una división de opiniones sobre si la evolución actual respeta la lógica y la tradición cofrade. Protagonistas de la fiesta, como el pregonero Alfonso Muñoz o el periodista Luis Miranda, han expuesto sus argumentos sobre un futuro que se presenta complejo y falto de consenso.

Un Viernes Santo en el ojo del huracán

La decisión más controvertida es, sin duda, la que afecta a la jornada del Viernes Santo. La Hermandad del Santo Sepulcro, que tradicionalmente cerraba el día, pasará a ser la primera en realizar la carrera oficial. Este cambio, motivado por la “incomodidad” de la cofradía en su anterior puesto detrás de la Hermandad de los Dolores, ha sido calificado por Alfonso Muñoz, vicehermano mayor de la Sangre, como “un despropósito”. Muñoz argumenta que es incomprensible que “la urna con el señor muerto pase la primera por carrera oficial”.

Luis Miranda y Alfonso Muñoz

El periodista Luis Miranda, director de la revista cofrade de ABC, profundiza en el análisis, explicando que la raíz del problema reside en los horarios tardíos de los oficios en templos como San Pablo, que obligan a toda la jornada a empezar a las ocho y diez de la tarde. Aunque considera la solución actual como “transitoria”, se pregunta “qué va a pasar el año que viene para que sí se pueda arreglar”, si no se ha logrado hasta ahora. Para Miranda, una posible solución pasaría por permitir al Sepulcro realizar la carrera oficial de una manera diferente, similar a como hacen Buena Muerte o Resucitado.

Lo que hace falta es comunicación en consenso entre todas las hermandades" Luis Miranda Periodista

El reto de las sedes y los recorridos

Otro de los focos de tensión se centra en las hermandades que, por diversas razones, no saldrán de sus templos. La Hermandad de la Agonía iniciará su estación de penitencia desde el santuario de la Fuensanta, una solución que voces como la de Alfonso Muñoz critican por su falta de lógica. “No puede ser que un hermano coja dos autobuses para salir haciendo estación de penitencia”, sentenció. Luis Miranda comparte esta visión tradicionalista: “A mí me explicaron que había que salir de la casa de uno y entrar en la casa de uno”.

La situación de la Hermandad de la Piedad, que este año volverá a su sede en la parroquia de las Palmeras, también genera preocupación. Aunque Miranda aplaude la decisión como un acto “bastante digno”, anticipa un “triste regreso por Ciudad Jardín vacío”. Esta circunstancia, que la propia hermandad ha calificado en algunos foros como “la muerte de la hermandad”, plantea un serio examen para su futuro y evidencia la complejidad de encajar los recorridos de las cofradías más alejadas en la carrera oficial actual.

Una Cuaresma rica en cultura y solidaridad

Más allá de las polémicas, la Cuaresma en Córdoba se presenta cargada de actos culturales de gran calado. Luis Miranda ha presentado la nueva edición de la revista “Pasión en Córdoba” de ABC, un clásico que este año dedica su portada al 75 aniversario de la Hermandad del Remedio de Ánimas, explorando su singular estética bajo el lema “de las tinieblas a la luz”. La publicación también incluye una entrevista con el bordador Francisco Pérez Artéz y reportajes sobre el joyero de la Virgen del Carmen de San Cayetano y las innovaciones florales en los pasos.

alfonso muñoz, pregonero de San álvaro

La figura del Beato Álvaro de Córdoba ha cobrado protagonismo gracias al pregón de San Álvaro ofrecido por Alfonso Muñoz. En su exaltación, Muñoz reivindicó la importancia de este “patrón de las cofradías”, creador del primer Vía Crucis de Occidente y figura clave en la historia devocional de la ciudad. El pregonero lamentó que, pese a eventos como el Vía Crucis Magno, su figura siga siendo “muy poco conocida” incluso entre los cofrades, e insistió en la necesidad de rezarle para alcanzar el milagro que lo eleve a santo.

La propia hermandad de Alfonso Muñoz, la Sangre, será protagonista el próximo sábado al presidir el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías con la imagen del Señor de la Sangre. El acto será un “guiño a nuestros orígenes”, rememorando los primeros vía crucis de la cofradía, con el Cristo solo sobre el paso. La hermandad, que celebra su cincuentenario, encara este acto y la próxima Semana Santa con una ilusión especial tras no poder procesionar el año anterior.➡️️

La faceta solidaria de la Cuaresma tiene una cita el 28 de febrero en La Carlota. La parroquia de la Trinidad organiza su segunda fiesta campera, un tentadero benéfico para recaudar fondos para sus dos residencias de ancianos. El párroco, José Juan Jiménez Hueto, ha explicado que el evento contará con los diestros Manuel Escribano y León Montero y que los fondos se destinarán a la reparación de los tejados de las residencias, afectados por las recientes lluvias.

El ambiente cuaresmal se completa con el repaso a la riqueza musical de la Semana Santa. La sección de Rafa Olos en "Córdoba penitente" ha recordado marchas y autores clave de la segunda mitad del siglo XX, como Luis Bédmar Encinas, Casto Contreras López, José Juan Gámez Varo y Abel Moreno. Se destacó la icónica marcha “Oración”, de José Manuel Mena Hervás, como una de las obras más relevantes del patrimonio musical cofrade cordobés, poniendo el broche sonoro a un tiempo de intensa preparación.