Cuatro fallecidos y 22 contagiados por brote de covid y gripe en una residencia de Sevilla

Salud ha indicado que, de los seis hospitalizados, sigue ingresada una persona, que sufre neumonía nosocomial

Europa Press

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Tres personas han fallecido y otras 22 más han resultado afectadas por un brote de covid-19 y gripe A en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla), que mantiene a dos residentes ingresados en un centro hospitalario.

Según fuentes de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, hasta 22 personas han resultado afectadas por un brote combinado de ambas enfermedades, que fue detectado en la residencia el pasado 16 de septiembre.

Salud ha indicado que, de los seis hospitalizados, sigue ingresada una persona, que sufre neumonía nosocomial.  En el caso de los fallecidos, se dieron cuadros de coinfección por gripe A y Covid-19. La residencia mantiene el protocolo de actuación para estos casos con el fin de evitar nuevos contagio.

Por su parte, Salud ha señalado que se ha aplicado el protocolo de actuación de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía, que fue actualizado el 24 de julio de 2023. 

