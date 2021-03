Toldos en la Avenida de la Constitución

El Ayuntamiento de Sevilla está ultimando la propuesta para entoldar la arteria principal del casco histórico de Sevilla. Según anunció el Delegado de Habitat Urbano Antonio Muñoz, se está trabajando en un expediente que en todo caso , una vez se licite, deberá pasar por la comisión provincial de patrimonio ya que será un elemento que, al menos durante unos meses, cambiará bastante la imagen de esta zona sensible y monumental.

En todo caso Muñoz ha advertido de que "La Avenida de la Constitución sombreada es una demanda ciudadana y es nuestra intención llevarlo a cabo, pero no tengo la seguridad de que esté lista en este verano", ha asegurado.

"En el peor de los casos, en 2022 estará entoldada y cubriría toda la Avenida. Estamos analizando, en función del Sol, cuál sería la ubicación exacta de esos toldos salvando las fachadas de la Catedral y el Archivo de Indias", ha señalado Muñoz, que ha explicado que la nueva licitación de los toldos será a partir de ahora mediante contrato plurianual, es decir , que estara vigente por espacio de tres años y con la posibilidad de prorrogar el contrato uno más, lo cual pretende "evitar demoras en la colocación de los toldos en el centro", como ha sucedido en los últimos años --este 2020 motivado fundamentalmente por la pandemia y el estado de alarma--.

Es una de las novedades anunciadas por Muñoz tras la reunion del onsejo de Gerencia de Urbanismo, junto con el hecho de que dos nuevas calles contarán con toldos –un tramo de Baños y Carlos Cañal, tras la reurbanización de ambas vías-- así como que algunos de los toldos podrían estar serigrafiados, si bien "en ningún caso se contempla publicidad comercial", sino que sera respondiendo a motivos muy concretos o conmemoración de efemérides, como hubiera ocurrido con el Año Murillo.

El presupuesto para la instalación de los toldos asciende a 269.000 euros anuales, lo que equivale a un 10 por ciento más con respecto al pasado año. "Con este carácter plurianual pretendemos no tener la espada de Damocles cada año cuando la calor asoma y no está la licitación". De este modo, la instalación de los toldos se realizará "cuando decida el Ayuntamiento; al ser un presupuesto mayor, vamos a correr todo lo que podamos en este 2021 aunque no lleguemos al periodo que nos gustaría, que sería la primavera".

"Si no fuera así, pediré disculpas, pero es un peaje que teníamos que hacer". Asimismo, los toldos, con este nuevo contrato, no serán propiedad del Ayuntamiento y ello "supone eliminar algunos que estaban deteriorados", ha concluido Muñoz.

El pasado año, la colocación de los toldos en las calles peatonales y comerciales en el centro de Sevilla, que se desarrolla desde 1992 con el objetivo de generar mayores zonas de sombra en la ciudad ante el aumento de las temperaturas, no arrancó hasta la última semana de junio; lo hizo en la calle Sierpes.

El número de calles que cuentan con toldos suele rondar el mismo cada año: unas 25 vías, entre ellas, Albareda, Alcaicería de la Loza, Almirante Bonifaz, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Plaza Duque de la Victoria, Francos, General Polavieja y Hernando Colón.

Paralelamente, se trabaja ya en un proyecto para la Avenida de la Constitución, que debe aún ser validado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, con el objetivo de que se pueda ejecutar para 2022.



