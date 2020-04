Soto, sobre Marlaska tras el “lapsus” del General Santiago: “Ha mentido nuevamente y debería dimitir”

El, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, supuesto "lapsus" del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el General José Manuel Santiago, donde aseguró en rueda de prensa que los agentes trabajan en las redes sociales contra los bulos y para "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", sigue levantando polvareda.

No es para menos, pues a nadie parecen convencer las explicaciones que desde el pasado lunes se están dando por parte de diferentes miembros del Gobierno de Sánchez. Ni a los partidos de la oposición, ni a los propios miembros del instituto armado.

De hecho, muchas voces desde la propia benemérita señalan, cada vez con más fuerza, que quien debería de salir a dar esas explicaciones no es ningún miembro uniformado del cuerpo, sino la actual Directora General de la Guardia Civil, la andaluza María Gámez, cargo político nombrado expresamente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y que no se sabe dónde está pues no ha aparecido públicamente en ningún momento desde que la crisis sanitaria del coronavirus estalló.

Uno de los que ha dado su punto de vista en redes sociales ha sido el cantautor sevillano José Manuel Soto quien, además, ha sido muy claro al señalar que “hasta que no escuche al General decir que fue un lapsus y pedir disculpas no me lo creo”.

Yo hasta q no escuche al General decir q fue un lapsus y pedir disculpas no me lo creo... pic.twitter.com/fi9O8x2qJj — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 20, 2020

Soto asegura, además, que “si el General Santiago a estas horas no ha reconocido haber cometido un lapsus es que no ha habido tal lapsus, se limitó a leer las órdenes que había recibido”.

Si el #GeneralSantiago a estas horas no ha reconocido haber cometido un lapsus es q no ha habido tal lapsus, se limitó a leer las órdenes q había recibido, en cuyo caso Marlaska ha mentido nuevamente y debería dimitir, aunque la mentira en este Gobierno es herramienta habitual — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 20, 2020

“Marlaska ha mentido nuevamente y debería dimitir”, asevera el cantautor sevillano, algo en que no cree que ocurra pues, como indica “la mentira en este Gobierno es herramienta habitual”.

También te puede interesar: