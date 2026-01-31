real oviedo 1-0 Girona fc
Almada se aferra al Tartiere para lograr la permanencia: "Se me erizó la piel con su apoyo, necesitábamos ganar como fuese"
El técnico uruguayo celebra su primera victoria con el Oviedo, habla sobre la situación de Cazorla y analiza los últimos días de mercado
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura9:35 min escucha
"Liliana Sáenz, hija de una víctima de Adamuz, ha elegido paz y reconciliación. El escritor David Uclés, enfrentamiento y exclusión"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h