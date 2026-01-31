COPE
Deportes COPE Asturias
real oviedo 1-0 Girona fc

Almada se aferra al Tartiere para lograr la permanencia: "Se me erizó la piel con su apoyo, necesitábamos ganar como fuese"

El técnico uruguayo celebra su primera victoria con el Oviedo, habla sobre la situación de Cazorla y analiza los últimos días de mercado

Guillermo Almada se saluda con Míchel en el tartiere
Rueda de prensa de Almada tras la victoria contra el Girona

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura9:35 min escucha

