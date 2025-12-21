Los 'ángeles de la guarda' que velan por nuestra salud en Navidad: así trabajan las urgencias extrahospitalarias

El personal sanitario de los dispositivos de urgencias extrahospitalarios, como las ambulancias de atención primaria, se prepara para afrontar las fiestas de Navidad con una carga de trabajo notable. Estos equipos, fundamentales para no colapsar las urgencias de los hospitales, resuelven hasta el 90 % de las asistencias que reciben. Pepi Caballero, coordinadora de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias de atención primaria del área sur de Sevilla, es una de las profesionales que estará de guardia durante estos días señalados.

Recomendaciones para evitar el colapso

Para evitar la saturación de los servicios hospitalarios de forma innecesaria, Caballero subraya la importancia de usar los recursos adecuados. La coordinadora recomienda que “para patologías que no suponen un riesgo para la vida, aunque sean urgentes, es preferible acudir siempre a su centro de salud o a un punto de urgencia de atención primaria”. Además, recuerda que servicios como Salud Responde pueden resolver dudas sobre tratamientos o síntomas sin necesidad de desplazamiento.

Nosotros somos un equipo y nos hacemos como una familia, decimos nuestra otra familia"

Patologías más comunes en Navidad

Durante estas fechas, las intervenciones más frecuentes están relacionadas con problemas respiratorios, debido al aumento de casos. Sin embargo, no son las únicas. También es habitual la asistencia en accidentes de tráfico y a pacientes con traumatismos derivados de peleas o altercados, a menudo relacionados con el “exceso de alcohol y otras sustancias tóxicas”, explica Caballero.

El lado más humano de la profesión

Trabajar en días como el de Navidad, lejos de la familia, es una de las realidades de esta profesión. Para sobrellevarlo, el compañerismo es clave. “Nosotros somos un equipo y nos hacemos como una familia, decimos nuestra otra familia”, afirma la coordinadora. Pepi Caballero, que es madre, explica que la conciliación “a veces es un poco difícil”, pero la clave es aprender a ser resolutiva tanto en el trabajo como en casa.

Generalmente los pacientes y la familia son muy agradecidos"

A pesar de la dureza de trabajar en estas fechas, el agradecimiento de los pacientes es una de las mayores recompensas. Al acudir a los domicilios, a la “zona más íntima” de las personas, la respuesta suele ser muy positiva. “Generalmente los pacientes y la familia son muy agradecidos”, relata Caballero, quien añade que en estos días “se nota que reconocen que estamos trabajando y que no estamos en familia”.