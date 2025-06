Lo que la sevillana Diana Marcela sintió tras la bendición del Papa León XIV: "Que la bendiga y que camine"

Fue el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, quien hizo que esta bonita imagen del Papa León XIV y Diana Marcela corriera como la pólvora por las redes sociales de muchos sevillanos este domingo, de algo que ocurrió el sábado en vísperas de Pentecostés. La familia de Diana, afincada en Sevilla desde hace años, vivía un momento único a muchos kilómetros de nuestra tierra. Una imagen que llenaba a todos de esperanza, el Papa tuvo la misericordia de bendecir en la plaza de San Pedro de Roma a esta joven con diversidad funcional, feligresa de la parroquia de San Juan Pablo II del barrio de Montequinto, en Dos Hermanas.

Gloria Inés Caicedo, abuela de Diana, ha contado en Herrera en Cope Sevilla como vivió ese emotivo momento en el que se sintió especialmente ayudada por todos los que la rodearon. "Yo vi felicidad en su rostro, no sé qué le dijo el Santo Padre pero yo le he hablado mucho de él; le pedí a Dios en ese momento que el Papa la mirara y la bendijera, que me la bendiga y que camine". Asegura que tiene 60 años y se siente muy vital "pero si caminara me ayudaría muchísimo" asegura y aunque tiene ese temor, de que se haga mayor y que nadie pueda cuidar de ella, "la fe es tan fuerte que confía en que pueda caminar".

Un grupo de feligreses de la Parroquia San Juan Pablo II participó en la peregrinación diocesana a Roma

Gloria nos ha contado que el Padre Adrián Ríos, párroco de San Juan Pablo II hizo una convocatoria para feligreses con la idea de asistir a Roma con motivo del año jubilar y ella ni corta ni perezosa decidió ir con su nieta. Iban 44 personas y se sintió arropada con sus hermanos de parroquia para hacer posible este hito.

QUIÉN ES DIANA MARCELA

Tiene 12 años, nació bien en un hospital de Madrid pero se infectó con una bacteria y eso le provocó quistes cerebrales que le causaron parálisis cerebral. "Se quedó sorda profunda por los antibióticos que tuvo q tomar y ha luchado mucho por vivir. No camina, no habla pero ha ido a terapia diariamente y se le han ido notando sus progresos día día" asegura su abuela.

"Siempre he dicho q el tiempo y la fe siempre llevan a todas partes y no nos podemos cansar de seguir luchando y hubo muchas personas que la apoyaron, la quisieron y la vitorearon para que el San Padre reparase en ella". Gloria cuida a Diana desde que tenía cinco meses y agradece cada día a todas esas personas que le ayudan habitualmente y ahora a los que hicieron posible este gran momento. Empezando por aquellos que la vitorearon y los que en la archidiócesis han promovido que esto ocurra