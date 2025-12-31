Sevilla se prepara para la Nochevieja: consulta los horarios especiales de Tussam, Metro y Lipasam

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial con motivo de las fiestas navideñas que contempla el refuerzo de los servicios de limpieza y transporte público. El objetivo es garantizar la movilidad, la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad en unas fechas de máxima afluencia y actividad.

Adaptación de tussam para nochevieja y año nuevo

Por su parte, la empresa de transportes Tussam ha incrementado su oferta de manera significativa hasta el 7 de enero, sobre todo en fines de semana y festivos. Los horarios se han adaptado para las jornadas más señaladas, como la Nochevieja y el día de Año Nuevo.

Durante la noche del 31 de diciembre, el servicio diurno finalizará sobre las 22:00 horas, con las últimas salidas desde las cabeceras programadas entre las 21:00 y las 21:30. A partir de ese momento, comenzará a operar el servicio nocturno, que adelantará su primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22:00 horas y realizará la última a las 5:00.

En la jornada del 1 de enero, el servicio de autobuses urbanos no comenzará a funcionar hasta las 9:00 horas, modificando su arranque habitual para adaptarse a la festividad.

Horarios del Metro

En cuanto al Metro de Sevilla, los últimos trenes del 31 de diciembre saldrán de las estaciones de cabecera a las 21:12 horas. El servicio se reanudará a la 1:00 de la madrugada del 1 de enero y se mantendrá en funcionamiento de forma ininterrumpida durante toda la noche y el día siguiente, hasta las 23:00 horas.

Plan especial de limpieza

La empresa municipal de limpieza, Lipasam, ha puesto en marcha un plan de refuerzo que incluye servicios continuados de barrido, baldeo, vaciado de papeleras y equipos de intervención rápida. También se intensifica la recogida selectiva, especialmente de cartón y envases, debido al aumento de residuos por la actividad comercial.

Para facilitar la conciliación familiar de los trabajadores, Lipasam modificará sus horarios el 31 de diciembre. El servicio de recogida de residuos, habitualmente nocturno, se adelantará a la mañana, por lo que se pide a vecinos y comerciantes que depositen la basura en los contenedores durante esa franja horaria. Para ello, se han incorporado 756 contratos eventuales y 125 trabajadores fijos.