Sevilla destina 4,8 millones a una nueva convocatoria de ayudas para instalar ascensores en bloques de pisos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, aprobará en los próximos días una nueva convocatoria de ayudas dotada con 4,8 millones de euros para la instalación de ascensores en bloques de pisos de la ciudad. Se trata de la segunda fase del mayor programa puesto en marcha hasta ahora en Sevilla con fondos propios municipales.

En la primera fase, aprobada en 2024 con un presupuesto de 2,1 millones, se autorizaron 52 ascensores que actualmente se encuentran en proceso de instalación. La nueva convocatoria casi duplica esa cantidad, con el objetivo de llegar a un mayor número de comunidades de vecinos que aún carecen de este servicio básico.

Más accesibilidad en los barrios

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado que estas subvenciones permitirán mejorar la accesibilidad en la ciudad, con especial atención a los barrios donde existen más bloques antiguos sin ascensor, como San Pablo o el Polígono Sur. El responsable municipal destacó que con estas ayudas “muchas familias podrán ver cumplida una demanda histórica que mejora la calidad de vida de los vecinos”.

Desde el área de Urbanismo se recuerda que gracias a la oficina Sevilla Acelera se podrán agilizar los trámites administrativos, lo que facilitará que las comunidades de propietarios presenten su solicitud en tiempo y forma.

Convocatorias anteriores

A esta nueva inversión se suma la convocatoria extraordinaria aprobada en julio de 2023, con 2,2 millones de euros, que permitió atender solicitudes pendientes del mandato anterior. En total, durante los dos primeros años del actual gobierno municipal se han impulsado más de 41 proyectos de instalación de ascensores en distintos barrios de la ciudad.

Las ayudas están dirigidas a comunidades donde residan principalmente personas mayores de 65 años, con discapacidad igual o superior al 33% o movilidad reducida reconocida, colectivos que más sufren la falta de accesibilidad en sus edificios.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de la accesibilidad y la calidad de vida de los sevillanos, situando a Sevilla como referente en este tipo de políticas de vivienda y urbanismo.