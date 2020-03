Un sencillo gesto diario para desinfectar tu calle de coronavirus antes de irte a dormir

Uno de los productos clave si hablamos de desinfección es la lejía. De ahí que numerosas administraciones públicas estén llevando a cabo diferentes iniciativas para desinfectar calles y plazas con este producto.

Uno de estos es el Ayuntamiento de Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla. Allí, a través de las redes sociales, han invitado a los vecinos a que, “todas las noches antes de dormir”, llenen un cubo con diez litros de agua fría, viertan en el mismo un vaso de lejía y lo vuelquen en sus respectivas puertas.

¿Nos ayudas a desinfectar, #Constantina?

Llena un cubo con diez litros de agua FRÍA, vierte un vaso #lejía y vuélcalo en la puerta de tu casa todas las noches antes de dormir.

Un pequeño gesto ayuda a conseguir grandes logros.

De esta manera, como indican desde el consistorio constantinense “nos ayudas a desinfectar”. Otro de los consistorios que han hecho estas mismas recomendaciones a sus vecinos ha sido el Ayuntamiento de Camas.

Sigue las instrucciones pic.twitter.com/hW9QaEzXrQ — Ayuntamiento Camas (@PrensaCamas) March 25, 2020

RECOMENDACIONES AL USAR LEJÍA

Eso sí, es muy importante, tal y como nos recuerdan desde la OCU, seguir una serie de recomendaciones a la hora de utilizar la lejía, para que su efectividad sea la adecuada y evitar accidentes no deseados.

De esta manera, para que sea eficaz, la mezcla de agua con lejía ha de prepararse cuando se vaya a usar, no antes, y no guardarla de un día para otro, ya que pierde gran parte de su eficacia. También es fundamental que el agua sea fría, pues si se hace con agua caliente el cloro se evapora y la mezcla no serviría como desinfectante.

En ningún caso debemos mezclar la lejía con otros productos de limpieza, ya que se pueden producir reacciones químicas peligrosas.

Por otro lado, debemos de ser precavidos y usar guantes, para evitar que la piel de nuestras manos entré en contacto directo con este producto.

Y, aunque es algo obvio, nunca está de más recordar la importancia de mantener la lejía, al igual que el resto de productos de limpieza, fuera del alcance de los niños, para evitar accidentes domésticos.

OTRAS PROPIEDADES DE LA LEJÍA

La desinfectante, no es la única propiedad que tiene la lejía. También se puede usar como limpiador general del hogar.

Igualmente, tiene las propiedades de desodorización, ya que mata los microorganismos que causan el mal olor y también neutraliza el olor propio de la suciedad, así como la de blanqueo.

