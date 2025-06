Un restaurador de bienes confirma el gran error que se cometió con la Virgen de la Esperanza Macarena: "Se echó en falta"

Sigue siendo una cuestión muy delicada y que ha generado mucha tristeza entre los hermanos y devotos de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Apaciguadas las aguas desde que el Instituto Andaluz de Patrimonio histórico (IAPH) ha entrado en la ecuación y con el encargo a Pedro Manzano del arreglo del rostro de la imagen; la Hermandad empieza a tomar el control de la situación con la consulta a los hermanos.

Una consulta que según los expertos se debería haber producido antes de que la intervinieran la primera vez. El restaurador y conservador de bienes culturales, José Luis García, detalla cuáles son exactamente los procedimientos a seguir en estos casos.

"La imagen no es un Bien de Interés Cultural por lo que no hace falta pedir permiso a la Junta de Andalucía, pero para cualquier tipo de intervención sí que hay que hacerlo a la delegación de Patrimonio del arzobispado de Sevilla, mediante un informe que debe emitir el restaurador y que debe aprobar el arzobispado", aclara García. Aprobado ese informe entonces la hermandad debe llevarlo a un cabildo extraordinario para que los hermanos lo conozcan y voten, pero en este caso no se hizo ni una cosa ni otra.

EFE Hermanos consternados contemplando a La Macarena tras la restauración

¿Hubo alumnos en prácticas en la intervención?

También ha querido dejar claro este conservador que no pudo haber ningún alumno en prácticas durante la restauración de la Virgen junto con el profesor Arquillo, algo que se había difundido en algunos medios de comunicación. "El contrato con la Universidad mediante FIUS, la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla no conlleva la presencia de alumnos en prácticas, solo de profesores, porque el del alumnado en prácticas es otro tipo de convenio distinto" asegura.

Las diferencias entre la original y la imagen restaurada con las primeras pestañas

el iaph como árbitro

José Luis García ha podido leer el informe de la intervención que se hizo a la talla de la Macarena y deja claro que no es lo mismo una limpieza y conservación que una restauración profunda y que la intervención del IAPH se hace totalmente necesaria llegados a este punto. "Si hubiera entrado el IAPH desde el principio como ejecutores de la intervención hubiera habido diferentes puntos de vista, se hubieran aunado una serie de criterios, es decir, se echa en falta una dirección con su toma de decisiones y que no haya una única mano ejecutora".

Además destaca este conservador que toda intervención debe contar con numerosos informes por parte de una dirección que respalde los trabajos ya sean previos como posteriores de todo lo que se ha ejecutado.

que vuelva a ser ella

Para conseguir que la Macarena vuelva a su ser la hermandad, ha expuesto que tanto Pedro Manzano como los técnicos del IAPH coinciden en la necesidad de realizar "nuevas pruebas diagnósticas y análisis científico técnicos" para profundizar en el estado de conservación actual de la talla en las instalaciones del IAPH.

Asimismo, la hermandad ha indicado que la junta de gobierno ha aprobado la creación de una comisión de expertos multidisciplinar y una comisión de seguimiento y control.